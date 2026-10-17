Violentas protestas en Francia: incendiaron el histórico ayuntamiento de Limoges y su cúpula se desplomó

Resumen para apurados
- Manifestantes incendiaron este sábado el histórico ayuntamiento de Limoges, Francia, provocando el colapso de su cúpula durante violentas protestas en el país.
- Enmascarados quemaron un patrullero, rompieron ventanas y prendieron fuego el edificio de 1876, monumento histórico que quedó casi destruido según las autoridades.
- La destrucción de este patrimonio agrava la tensión social en Francia y anticipa un endurecimiento de la seguridad ante la escalada de violencia callejera.
Un histórico ayuntamiento de la ciudad francesa de Limoges sufrió un devastador incendio este sábado, en medio de las polémicas protestas que sacuden al país.
Las llamas avanzaron por el edificio, de 143 años de antigüedad, hasta provocar el derrumbe de su reconocida cúpula sobre los pisos inferiores.
“Está prácticamente destruido”, afirmó, y calificó lo ocurrido como un “acto deliberado de vándalos”, afirmó el prefecto local, Maurice Barate, en diálogo con France24.
Según detalló, el techo se desplomó sobre los niveles inferiores, con excepción del ala oeste, mientras que dos tercios de la estructura exterior ya habían desaparecido. Los bomberos fueron desplegados en la zona para intentar contener el fuego.
Cómo comenzó el incendio en el ayuntamiento de Limoges
De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, un grupo de manifestantes enmascarados prendió fuego a un patrullero policial frente al edificio municipal. Luego, algunas de esas personas fueron vistas rompiendo ventanas e ingresando al ayuntamiento para iniciar el incendio.
Ante la propagación de las llamas, los bomberos trabajaron en la zona para intentar controlar el siniestro.
El derrumbe de la cúpula quedó registrado en videos
Cientos de personas se congregaron alrededor del ayuntamiento para observar el incendio. Algunos testigos grabaron el momento en que la cúpula se desplomó sobre los pisos inferiores.
ð«ð· | URGENTE: El reloj de la torre del Ayuntamiento de Limoges en Francia, edificio de 1876 y designado como monumento histÃ³rico en 1975, se ha derrumbado despuÃ©s de que fuera incendiado como parte de las protestas. https://t.co/vPNb2GpIJT— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026