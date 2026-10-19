La Libertad Avanza va con confianza a una nueva sesión en Diputados

La Libertad Avanza (LLA) llega con expectativas favorables a la sesión de Diputados prevista para el miércoles, en la que buscará avanzar con una agenda que incluye proyectos sobre propiedad privada, discapacidad, endeudamiento familiar y defensa nacional. El oficialismo confía en el respaldo de sus aliados para conseguir nuevas aprobaciones.
Entre las iniciativas con mayores posibilidades de avanzar figuran la penalización del vandalismo rural, la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y la propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla modificaciones a la ley de Tierras. En el oficialismo consideran que cuentan con los votos necesarios para aprobar estos proyectos.
El panorama es más incierto para la iniciativa vinculada con la discapacidad. El bloque Argentina Federal trabaja en cambios al texto para precisar las partidas presupuestarias destinadas a fortalecer los programas de prestaciones. La discusión se da en medio del debate por el Presupuesto 2027 y las objeciones a los cambios propuestos por el Gobierno.
También habrá diferencias en torno al endeudamiento de los hogares: LLA propone medidas preventivas y educación financiera; opositores impulsan alternativas de refinanciación.
Por último, el Gobierno buscará reunir apoyos para su proyecto de soberanía de defensa nacional, cuya discusión continúa trabada.