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Sin quórum, Diputados no trató el "megadecreto" de Milei: ¿qué postura adoptaron los parlamentarios tucumanos?

PULSO POLÍTICO. El oficialismo frenó la ofensiva de sus detractores.
PULSO POLÍTICO. El oficialismo frenó la ofensiva de sus detractores. FOTO/GENTILEZAC5N.

La convocatoria reunió a 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.

Por Redacción Política 15 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • La Cámara de Diputados no sesionó este jueves en el Congreso por falta de quórum, lo que impidió tratar el rechazo al DNU 70/2023 de Javier Milei.
  • Con solo 121 de los 129 legisladores requeridos, la ausencia de siete diputados tucumanos afines a la Casa Rosada y a Osvaldo Jaldo fue determinante.
  • El megadecreto presidencial continúa vigente, mientras temas sensibles como la Ley de Tierras deberán esperar a ser tratados en próximas convocatorias.
Resumen generado con IA

La Cámara de Diputados de la Nación no pudo sesionar este jueves por falta de quórum y quedó sin tratamiento la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsada por distintos bloques opositores. La convocatoria reunió a 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. Entre los ausentes estuvieron siete de los nueve representantes de Tucumán.

¿Qué postura tomarán los diputados tucumanos ante el tratamiento del "megadecreto" de Milei?

¿Qué postura tomarán los diputados tucumanos ante el tratamiento del megadecreto de Milei?

La sesión especial estaba prevista para las 14. Sin embargo, transcurrida la media hora reglamentaria, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por fracasada la convocatoria. Además del “megadecreto” firmado por el presidente Javier Milei, el temario incluía la prórroga de la emergencia en discapacidad y un proyecto relacionado con el endeudamiento de las familias.

Ausencias

De los nueve diputados nacionales por Tucumán, solamente dos estuvieron presentes en el recinto. Los otros siete pertenecen a La Libertad Avanza (LLA) y al bloque Independencia.

El “megadecreto” de Milei afronta una sesión decisiva en Diputados

El “megadecreto” de Milei afronta una sesión decisiva en Diputados

Por el oficialismo nacional estuvieron ausentes Mariano Campero, Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, integrantes de la bancada libertaria. Tampoco ocuparon sus bancas Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla, los tres representantes de Independencia, espacio que responde políticamente al gobernador Osvaldo Jaldo

Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, ambos de Unión por la Patria, estuvieron entre los diputados que dieron quórum para intentar habilitar el tratamiento de los proyectos.

La falta de asistencia también alcanzó a legisladores de otras provincias. Entre ellos estuvieron Gisela Scaglia y José Núñez, de Santa Fe; Alejandra Torres, de Córdoba; Jorge Ávila, de Chubut, y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán. Esta última había firmado el pedido de sesión, pero finalmente no concurrió.

Por otra parte, los tres representantes del bloque Elijo Catamarca estuvieron presentes. También ocuparon sus bancas los salteños Pablo Outes y Bernardo Biella, integrantes de Argentina Federal.

Proyectos pendientes

La convocatoria tenía como principal objetivo avanzar con el rechazo del DNU 70/2023. Uno de los puntos en discusión era la derogación de la Ley de Tierras, que establecía restricciones para la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros.

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En la jornada previa, el oficialismo había incorporado dos artículos al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para dejar sin efecto esa modificación del decreto y restablecer la vigencia de la Ley 26.737. La iniciativa quedó incluida en la agenda parlamentaria prevista para el 21 de octubre.

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