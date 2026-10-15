Sin quórum, Diputados no trató el "megadecreto" de Milei: ¿qué postura adoptaron los parlamentarios tucumanos?

La Cámara de Diputados de la Nación no pudo sesionar este jueves por falta de quórum y quedó sin tratamiento la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsada por distintos bloques opositores. La convocatoria reunió a 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. Entre los ausentes estuvieron siete de los nueve representantes de Tucumán.