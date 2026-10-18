Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 18 de octubre

Resumen para apurados
- El domingo 18 de octubre, el Tuqui 10 de la Caja Popular de Tucumán quedó vacante al no haber boletas con la decena de números acertada.
- La modalidad Seguro Sale repartió más de $9 millones entre dos apostadores de la provincia, mientras que diez cartones ganaron $700.000 cada uno.
- El pozo acumulado superará los $131 millones para la próxima edición del 25 de octubre, lo que incrementa la expectativa del público apostador.
El Tuqui 10 dio a conocer los resultados de su sorteo N° 201, correspondiente a este domingo 18 de octubre de 2026. La combinación ganadora fue 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 17, 18 y 22. El premio principal quedó vacante, por lo que el pozo millonario continúa acumulándose.
Según la información difundida por la Caja Popular de Ahorros, el premio del sorteo ascendía a $99.701.751,04. En tanto, el pozo millonario anunciado para el próximo sorteo llegó a $131.289.546,24.
Tuqui 10: los resultados del Seguro Sale
En la modalidad Seguro Sale, los números fueron 01, 03, 07, 09, 10, 11, 16, 18, 19 y 22. El resultado incluyó una bolilla extra, el número 14.
El premio de esta modalidad fue de $9.139.000,32. De acuerdo con el registro publicado, hubo un ganador de San Miguel de Tucumán y otro de Juan Bautista Alberdi.
Además, el pozo del Seguro Sale para el próximo sorteo se anunció en $9.719.321,60.
Tuqui 10: los cartones ganadores
En el apartado de premios por número de cartón, la Caja Popular de Ahorros informó diez cartones premiados con $700.000 cada uno. Los números ganadores fueron:
116276
154952
182596
148675
147844
139145
190895
129603
197606
115417
Los ganadores del sorteo especial
El sorteo especial incluyó cinco premios de $200.000, con la posibilidad de llevarse $400.000 si los beneficiarios atendían el llamado. Los nombres publicados fueron Silvia Albarracín, Rufino Ledesma, Mabel Cuello, María Medina y Miguel Albornoz.
El próximo sorteo del Tuqui 10 está previsto para el domingo 25 de octubre de 2026, con cartón gris.