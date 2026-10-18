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Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 18 de octubre

Conocé los números que salieron sorteados y todos los ganadores.

TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo 18 de octubre de 2026.
TUQUI 10. Cómo salió el sorteo de este domingo 18 de octubre de 2026.
Por Redacción Sociedad Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El domingo 18 de octubre, el Tuqui 10 de la Caja Popular de Tucumán quedó vacante al no haber boletas con la decena de números acertada.
  • La modalidad Seguro Sale repartió más de $9 millones entre dos apostadores de la provincia, mientras que diez cartones ganaron $700.000 cada uno.
  • El pozo acumulado superará los $131 millones para la próxima edición del 25 de octubre, lo que incrementa la expectativa del público apostador.
Resumen generado con IA

El Tuqui 10 dio a conocer los resultados de su sorteo N° 201, correspondiente a este domingo 18 de octubre de 2026. La combinación ganadora fue 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 17, 18 y 22. El premio principal quedó vacante, por lo que el pozo millonario continúa acumulándose.

Según la información difundida por la Caja Popular de Ahorros, el premio del sorteo ascendía a $99.701.751,04. En tanto, el pozo millonario anunciado para el próximo sorteo llegó a $131.289.546,24.

Tuqui 10: los resultados del Seguro Sale

En la modalidad Seguro Sale, los números fueron 01, 03, 07, 09, 10, 11, 16, 18, 19 y 22. El resultado incluyó una bolilla extra, el número 14.

El premio de esta modalidad fue de $9.139.000,32. De acuerdo con el registro publicado, hubo un ganador de San Miguel de Tucumán y otro de Juan Bautista Alberdi.

Además, el pozo del Seguro Sale para el próximo sorteo se anunció en $9.719.321,60.

Tuqui 10: los cartones ganadores

En el apartado de premios por número de cartón, la Caja Popular de Ahorros informó diez cartones premiados con $700.000 cada uno. Los números ganadores fueron:


116276


154952


182596


148675


147844


139145


190895


129603


197606


115417


Los ganadores del sorteo especial

El sorteo especial incluyó cinco premios de $200.000, con la posibilidad de llevarse $400.000 si los beneficiarios atendían el llamado. Los nombres publicados fueron Silvia Albarracín, Rufino Ledesma, Mabel Cuello, María Medina y Miguel Albornoz.

El próximo sorteo del Tuqui 10 está previsto para el domingo 25 de octubre de 2026, con cartón gris.

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