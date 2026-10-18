Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este 18 de octubre

El Tuqui 10 dio a conocer los resultados de su sorteo N° 201, correspondiente a este domingo 18 de octubre de 2026. La combinación ganadora fue 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 17, 18 y 22. El premio principal quedó vacante, por lo que el pozo millonario continúa acumulándose.