Paredes viajó a Brasil y sueña con jugar ante Vasco da Gama

Leandro Paredes quiere estar en el campo de juego cuando Boca Juniors se juegue su futuro internacional en Brasil. El capitán del “Xeneize” evoluciona favorablemente del desgarro que sufrió hace poco más de una semana, viajó con la delegación a Río de Janeiro y mantiene intactas sus chances de ser titular este martes frente a Vasco da Gama, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Su presencia desde el arranque todavía no está asegurada, pero la recuperación alimenta la ilusión de los hinchas y del propio futbolista.