Paredes viajó a Brasil y sueña con jugar ante Vasco da Gama

Resumen para apurados
- Leandro Paredes viajó a Río de Janeiro con Boca para disputar este martes la semifinal de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, buscando jugar tras lesionarse.
- El volante sufrió un desgarro el 9 de octubre y aceleró los plazos con plasma rico en plaquetas y kinesiología para integrarse a la lista de convocados.
- El técnico Arruabarrena decidirá a último momento si el capitán será titular o suplente, minimizando el riesgo de recaída en un duelo decisivo para el club.
Leandro Paredes quiere estar en el campo de juego cuando Boca Juniors se juegue su futuro internacional en Brasil. El capitán del “Xeneize” evoluciona favorablemente del desgarro que sufrió hace poco más de una semana, viajó con la delegación a Río de Janeiro y mantiene intactas sus chances de ser titular este martes frente a Vasco da Gama, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Su presencia desde el arranque todavía no está asegurada, pero la recuperación alimenta la ilusión de los hinchas y del propio futbolista.
El entrenador Rodolfo Arruabarrena incluyó al mediocampista en la lista de 33 convocados para el encuentro que se disputará desde las 21.30 en el estadio Maracaná. La decisión llegó después de una nueva práctica positiva en el predio de Ezeiza, donde Paredes trabajó a la par de sus compañeros, participó de ejercicios de fútbol reducido y respondió sin inconvenientes.
“De uno a diez, él está cinco puntos. Él quiere estar siempre. Llegado el momento hablaré con la parte médica y con él. Está en plena recuperación. Siempre quiere estar, pero hay tiempos”, explicó Arruabarrena al referirse a las posibilidades de que el campeón del mundo integre la formación inicial.
La cautela del técnico tiene fundamentos. Paredes sufrió un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho el pasado 9 de octubre, cuando debió abandonar el campo durante el empate 2-2 frente a Instituto, en Córdoba. Desde entonces, el volante trabaja para acortar los plazos y llegar en condiciones a una de las citas más importantes de la temporada.
Además de los trabajos en el campo auxiliar, el capitán realiza tareas de gimnasio bajo la supervisión de kinesiólogos y lleva adelante un tratamiento con plasma rico en plaquetas. Su intención es estar disponible y, si las respuestas físicas continúan siendo positivas, tendrá posibilidades concretas de recuperar su lugar en el mediocampo. La decisión final dependerá de la evaluación conjunta del cuerpo técnico y del área médica.
La presencia de Paredes representa una alternativa importante para Boca, que necesita encontrar respuestas futbolísticas en una serie decisiva. Su capacidad para manejar los tiempos, distribuir la pelota y ordenar al equipo lo convierten en una pieza determinante. Sin embargo, el riesgo de una recaída obliga a evaluar cada paso antes de confirmar su participación.
El mediocampista no será la única novedad en la delegación. Alan Velasco también volvió a estar entre los convocados después de recuperarse de un desgarro en el aductor izquierdo, sufrido el 2 de octubre ante Unión. Aunque inicialmente se estimaba que estaría al menos tres semanas fuera de las canchas, su evolución en los entrenamientos le permitió meterse en la nómina.
A su vez, Sebastián Villa dejó atrás el esguince en el tobillo derecho que sufrió durante el partido de ida y volverá a estar disponible. El colombiano aparece como otra opción para el entrenador, especialmente como alternativa desde el banco de suplentes.
Con Paredes en plena recuperación y otras piezas importantes nuevamente disponibles, Boca viajó a Brasil con la expectativa de llegar de la mejor manera a la revancha. La gran incógnita pasa por el capitán: si la evolución se mantiene, podría ser titular en el Maracaná; si los tiempos de recuperación no lo permiten, esperará su oportunidad. La decisión se tomará con el partido cada vez más cerca y con una certeza: el volante hará todo lo posible para estar.