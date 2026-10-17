Elecciones en Brasil: la izquierda despierta para apoyar a Lula

Luiz Inácio Lula da Silva atraviesa esta semana su momento más esperanzador desde que perdió por 47% a 45% de los votos contra el senador. Una encuesta del instituto Datafolha indicó que, en una semana, Lula redujo de cuatro a dos puntos su distancia con Bolsonaro para el balotaje del 25 de octubre (51%-49% de los votos).