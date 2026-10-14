Lula denunciará a Meta ante la OEA por presunta interferencia en las elecciones de Brasil

Resumen para apurados
- De cara al balotaje en Brasil, Lula da Silva ordenó denunciar a Meta ante la OEA por presunta interferencia al limitar el alcance de su campaña en Instagram y WhatsApp.
- El PT acusó a la firma de sesgo algorítmico y bloqueos en Instagram, mientras la Justicia Electoral exigió explicaciones a Meta, que atribuyó las fallas a problemas técnicos.
- La presentación internacional profundiza el debate sobre el rol de las grandes tecnológicas y sus algoritmos en la transparencia de los comicios democráticos en la región.
A días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, Lula da Silva, le pidió al Partido de los Trabajadores (PT) que denuncie a Meta ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por una presunta interferencia en la campaña.
El oficialismo brasileño sostiene que la empresa limitó el alcance de publicaciones favorables a Lula en Instagram y WhatsApp, una situación que generó cuestionamientos contra la compañía fundada por Mark Zuckerberg.
El PT apuntó contra la empresa de Mark Zuckerberg
El secretario de Comunicación del partido oficialista, Éden Valadares, cuestionó el accionar de la compañía y reclamó que el caso llegue a instancias internacionales. “Llegó la hora de denunciar a Meta ante la comunidad internacional, empezando por la OEA”, afirmó.
Por su parte, Meta desestimó las sospechas y aseguró que los inconvenientes se debieron a “problemas técnicos” que no afectaron a usuarios ni a países específicos. Sin embargo, el PT remarcó que la empresa no demostró que las fallas fueran casuales.
La Justicia Electoral exigió explicaciones
En paralelo, el equipo de Lula acudió a la Justicia Electoral brasileña para denunciar presuntas interferencias en las redes sociales. A partir de esa presentación, las autoridades exigieron explicaciones a la compañía estadounidense.
Entre los reclamos, el PT apuntó contra la inteligencia artificial de WhatsApp por una supuesta “selectividad algorítmica”. Según argumentó el partido, el sistema rechazó generar material de campaña del mandatario brasileño, pero respondió favorablemente a solicitudes similares relacionadas con Bolsonaro.
El espacio oficialista también denunció bloqueos temporales en Instagram que habrían impedido que la cuenta de Lula promocionara contenido en el feed. Además, señaló un congelamiento de las visualizaciones de una de las publicaciones del presidente.
Asimismo, el PT afirmó que el perfil del jefe de Estado permaneció temporalmente invisibilizado en la red social. Estas situaciones forman parte de los cuestionamientos del partido contra Meta por el presunto impacto de sus plataformas en la campaña electoral brasileña.