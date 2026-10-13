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Balotaje en Brasil: Lula anunció un paquete para condonar deudas a 3,6 millones de microempresarios

La iniciativa contempla la condonación de deudas con el Estado por unos 12.600 millones de reales, sujeta a la aprobación del Congreso.

Lula da Silva, presidente de Brasil.
Lula da Silva, presidente de Brasil.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lula da Silva anunció este martes en Brasilia un plan para condonar deudas a 3,6 millones de microempresarios y aliviar su situación económica ante el balotaje presidencial.
  • La medida responde al fuerte pasivo acumulado tras la pandemia e incluye el plan Desenrola 3.0 para renegociar con bancos privados créditos de monotributistas locales.
  • El proyecto condonará 12.600 millones de reales desde 2027 si el Congreso lo aprueba, marcando el pulso electoral previo a la definición frente a Flávio Bolsonaro.
Resumen generado con IA

A menosde dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el gobierno de Lula da Silva anunció este martes un paquete de medidas destinadas a beneficiar a pequeños y medianos empresarios y a trabajadores independientes.

El presidente firmó las medidas durante un acto realizado por la mañana en el Palacio de Planalto. Según el ministro de Emprendimiento, Microempresas y Pequeñas Empresas, Paulo Henrique Pereira, el paquete incluye cinco iniciativas dirigidas a los microempresarios individuales (MEI) y a las empresas adheridas al régimen Simples Nacional.

Qué contempla el paquete de medidas de Lula

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra la condonación de deudas para todos los microempresarios individuales que figuren como deudores pendientes ante el Gobierno Federal.

Los MEI constituyen la categoría jurídica más básica y simplificada para los trabajadores autónomos. Por su parte, el Simples Nacional es un régimen tributario simplificado y compartido al que pueden adherirse pequeñas y medianas empresas que cumplan con determinados requisitos de ingresos.

Durante el anuncio, Pereira explicó que el endeudamiento de los microempresarios individuales aumentó significativamente, sobre todo después de la pandemia, y que el Gobierno buscó reducirlo en los últimos años.

El Gobierno lanzará el programa Desenrola 3.0

Además de las medidas de condonación, el Gobierno brasileño lanzó una nueva versión del programa Desenrola, denominada Desenrola 3.0, destinada a la renegociación de deudas con bancos privados y dirigida específicamente a los microempresarios individuales.

"Sobre todo tras la pandemia, el nivel de endeudamiento de los microempresarios individuales ha aumentado significativamente. Hemos intentado trabajar arduamente para reducir este endeudamiento en los últimos años (...) pero hemos llegado a la conclusión de que o el Estado brasileño condona la deuda de las microempresas, o no venderemos este terrible mal", declaró el ministro.

"El presidente Lula anunciará un proyecto de ley que se enviará al Congreso Nacional solicitando la condonación, la remisión, de todas las deudas que los microempresarios han acumulado con el Estado brasileño en los últimos años", agregó Pereira.

De acuerdo con el ministro, unos 3,6 millones de microempresarios podrían beneficiarse con la condonación de sus deudas públicas a partir de 2027, siempre que el Congreso apruebe el proyecto de ley presentado.

El monto que se prevé condonar asciende a 12.600 millones de reales, equivalentes a unos 2.520 millones de dólares.

El anuncio se produjo 12 días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que Lula buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro. Los comicios están programados para el 25 de octubre.

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