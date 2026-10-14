A días del balotaje, Lula busca seducir al electorado evangélico que se inclina por Bolsonaro

“La mano bondadosa de Dios”

En la carta, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) atribuye su trayectoria política a la fe. “Si no hubiera sido por la mano bondadosa de Dios”, afirma, no habría llegado a disputar un cuarto mandato presidencial. También sostiene que es “guiado por Él” y que continúa trabajando por las familias brasileñas “con medidas concretas y no con discursos vacíos, como hacen otros”.