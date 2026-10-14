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A días del balotaje, Lula busca seducir al electorado evangélico que se inclina por Bolsonaro

El presidente brasileño publicó una carta abierta en la que reivindicó sus convicciones religiosas y enumeró medidas de su Gobierno.

Luiz Inácio Lula da Silva.
Luiz Inácio Lula da Silva.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Brasil, el presidente Lula da Silva publicó una carta a los evangélicos este miércoles para captar su voto frente a Flávio Bolsonaro antes del balotaje.
  • El sector representa el 27% del padrón y el 66% apoya a Bolsonaro. Lula reivindicó su fe, rechazó noticias falsas y destacó medidas que benefician a las familias.
  • Conquistar una porción del electorado religioso resulta crucial para que Lula pueda asegurar su reelección frente al avance conservador en los comicios.
Resumen generado con IA

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, publicó este miércoles una carta abierta dirigida a las familias evangélicas, en un intento de acercarse a uno de los sectores del electorado con mayor apoyo a su adversario, el senador Flávio Bolsonaro, de cara al balotaje del 25 de octubre.

“He decidido escribirles con el corazón abierto”, comienza la misiva del mandatario, quien profesa la fe católica. En el texto, Lula expresa su “respeto absoluto” por todas las religiones y sostiene que comparten un mismo compromiso: cuidar de las familias brasileñas.

El mensaje está dirigido a un segmento que representa cerca del 27% de la población de Brasil. Según la última encuesta de la consultora Datafolha mencionada en el informe, el 66% de los evangélicos consultados manifestó una predisposición a votar por Flávio Bolsonaro.

“La mano bondadosa de Dios”

En la carta, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) atribuye su trayectoria política a la fe. “Si no hubiera sido por la mano bondadosa de Dios”, afirma, no habría llegado a disputar un cuarto mandato presidencial. También sostiene que es “guiado por Él” y que continúa trabajando por las familias brasileñas “con medidas concretas y no con discursos vacíos, como hacen otros”.

Lula enumeró distintas iniciativas de su Gobierno que, según su interpretación, benefician a las familias evangélicas. Entre ellas, destacó la prohibición de las casas de apuestas en línea, a las que responsabilizó de contribuir a la destrucción de numerosos hogares, y la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con dos días de descanso.

La votación de esta última iniciativa estaba prevista para este miércoles en el Senado brasileño. De aprobarse, sostuvo el mandatario, los evangélicos tendrían “más tiempo para estar en la iglesia en comunión con sus hermanos y en adoración”.

El presidente también rechazó una noticia falsa que circuló durante las elecciones de 2022 y que afirmaba que pretendía cerrar miles de iglesias evangélicas.

“Nunca podrán acusarnos de estar comprometidos con políticas que destruyen vidas, cierran templos o no demuestran respeto, como nos enseñó Jesús”, expresó.

Seguridad, salud y protección de las familias

La carta también aborda otros ejes de la agenda de Lula: la protección de las mujeres, la lucha contra el crimen organizado mediante el uso de inteligencia, la defensa de la salud pública y la preservación de la naturaleza, a la que se refiere como una creación de Dios.

En el cierre, el mandatario apeló a la oración como herramienta de reflexión y pidió a los votantes evangélicos que busquen orientación espiritual antes de definir su voto.

“Pedir discernimiento a Dios para tomar su decisión en estas elecciones”, fue la exhortación del presidente, quien concluyó con un llamado a concurrir a las urnas “con la conciencia libre y con la alianza renovada con nuestro amado Brasil”.

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