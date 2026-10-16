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Qué hacer este fin de semana en Tucumán: ferias, festivales y festejos por el Día de la Madre

Desde los Valles hasta el sur provincial, habrá actividades culturales, paseos artesanales y festejos por el Día de la Madre.

Qué hacer este fin de semana en Tucumán: ferias, festivales y festejos por el Día de la Madre
Foto: Ente Tucumán Turismo
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ente Tucumán Turismo lanzó una variada agenda de ferias y eventos para celebrar el Día de la Madre este fin de semana en diversos municipios de la provincia.
  • El cronograma incluye el Festival del Sulky en Simoca, la maratón de Concepción, recorridos históricos y espectáculos de luces y sonido en San Javier y San Pedro de Colalao.
  • Estas propuestas buscan descentralizar la oferta recreativa, fomentar el turismo de cercanía y dinamizar las economías locales a través de paseos familiares y gastronómicos.
Resumen generado con IA

El Ente Tucumán Turismo difundió una agenda de actividades para disfrutar durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia, más allá de San Miguel de Tucumán. Las propuestas incluyen ferias de artesanos y emprendedores, encuentros deportivos, festivales populares, visitas guiadas y espectáculos en espacios culturales y turísticos.

Actividades gratuitas en San Miguel de Tucumán para el fin de semana

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En medio de las opciones, el Día de la Madre, que se celebrará el domingo 18 de octubre, tendrá un lugar especial, con cuatro festejos programados en El Cadillal, La Cocha, Monteros y otros puntos de la provincia. Las actividades ofrecen alternativas para compartir en familia y recorrer distintos destinos tucumanos.

Fin de semana y Día de la Madre: actividades turísticas en toda la provincia

Aguilares

Domingo

La Banda Municipal estará a las 17 en el Paseo Vieja Estación.

Amaicha del Valle

Domingo

La Feria de Artesanos estará el Día de la Madre en la plaza principal desde las 10 hasta las 19.30.

Bella Vista

Sábado

Se realizará una nueva edición de Bella Vista Vive el Deporte.

Pronóstico para el Día de la Madre: ¿lloverá el fin de semana?

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Concepción

Domingo

Se correrá la Media Maratón de la Ciudad de Concepción en la pista de atletismo desde las 8.

La plaza Haimes recibirá a la Feria de Artesanos y Emprendedores desde las 15.

El Cadillal

Todo el fin de semana

Los lagoferiantes se ubicarán en su predio de 12 a 20, el Museo Arqueológico El Cadillal atenderá de 11 a 19 y el viernes de 10 a 18.

El domingo se hará el festejo del Día de la Madre desde las 13 en La Isla.

El Mollar

Todo el fin de semana

El Museo Arqueológico Los Menhires abrirá el viernes y sábado de 9 a 19 y, el domingo, de 9 a 14.

Famaillá

Sábado

Se disputará la 8.ª Copa Sor Fitness 2026 en el Parque Industrial desde las 17.

Domingo

La Feria de Artesanos y Emprendedores se instalará desde las 16 en el Parque Temático Histórico.

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La Cocha

Domingo

Se realizará la Gran Fiesta por el Día de la Madre desde las 20 en el Predio Ceepal.

Las Talitas

Sábado

Desde las 18 se instalará la Feria de Emprendedores y Artesanos en la plaza Miguel de Azcuénaga.

Lules

Todo el fin de semana

Se harán visitas guiadas a las Ruinas de San José entre las 8 y las 13.

León Rougés y Santa Rosa

Todo el fin de semana

El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín estará abierto de 8 a 18, a 8 kilómetros de la Ruta Nacional 38.

Monteros

Sábado

Se celebrará el Día de la Madre desde las 20 en el Polideportivo Soldado Maldonado.

Quilmes

Todo el fin de semana

Se podrá vivir la Experiencia Quilmes de 11 a 14 en la Ciudad Sagrada.

También habrá paseo de artesanos desde las 9 hasta las 18.

Recitales, cine gratis y festivales: qué hacer este fin de semana en Tucumán

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San Javier

En el Cristo Bendicente se proyectará el espectáculo “Cristo Resplandeciente” a las 20 y a las 20.30.

San Pedro de Colalao

En la Gruta de Lourdes se proyectará el mapping “La aparición divina” a las 20 y a las 20.30.

Simoca

Viernes y sábado

Se llevará a cabo el Festival del Sulky a partir de las 20 en el Club Unión Simoca.

Sábado

Se hará la Feria de Simoca de 8 a 18 en el Predio Mercedes Sosa.

Tafí del Valle

Todo el fin de semana

Habrá un paseo artesanal en la plaza Miguel Estévez desde las 10.30 hasta las 19.

Yerba Buena

Sábado

A las 15.30 se dictará una clase de yoga en el Jardín Botánico Horco Molle.

A las 15 se hará un bici tour con partida desde la Oficina de Informes Turísticos.

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