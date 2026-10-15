Actividades gratuitas en San Miguel de Tucumán para el fin de semana

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán ofrece este fin de semana una variada agenda de actividades culturales y recreativas gratuitas para celebrar el Día de la Madre en diversos puntos de la ciudad.
- El programa incluye paseos náuticos, visitas guiadas, ferias y espectáculos. Las propuestas al aire libre quedarán sujetas a suspensión en caso de registrarse lluvias.
- La iniciativa busca dinamizar el turismo local y el esparcimiento familiar, en un fin de semana marcado por la expectativa comercial y la atención al pronóstico meteorológico.
Este fin de semana tendrá algunas actividades especiales por el Día de la Madre. Los grandes ausentes serán los feriantes que el domingo 18 se ausentarán de los espacios verdes de la Municipalidad. También abrirán los museos de la capital y en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) se podrá recorrer la muestra “El tren es tuyo: mancha, tinta y memoria” del artista Daniel Arnedo, con entrada libre y gratuita.
La Oficina de Información Turística de San Miguel de Tucumán estará abierta de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 21; los sábados, domingos y feriados, desde las 8 hasta las 20. Los tucumanos deberán estar atentos al pronóstico, porque las actividades al aire libre se suspenderán en caso de lluvias.
Actividades gratuitas para el viernes 16 de octubre
Se realizará una Jornada de Concientización Alimentaria, Innovación e Inocuidad, a las 9 en el Campus Educativo Ambiental "Doctora Yolanda Ortiz" (Lamadrid 3700).
Se realizará una caminata guiada por el casco histórico de la capital. La partida será a las 10 de Laprida, primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
Desde las 14 hasta las 20 se harán paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
A las 17.30 se realizará un taller de folclore gratuito en la Plaza del Barrio Los Plátanos, ubicada en Pasaje Acevedo y Lugones.
La “Feria sobre Ruedas” se hará en el Palacio de los Deportes en el parque 9 de Julio a las 18.30. Los food trucks acompañarán el espectáculo de la banda “Él mató a un policía motorizado”.
Se darán clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en el Complejo Ledesma, avenida Sarmiento y 25 de Mayo, y en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300, de 19 a 20.30.
Se dictarán clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en el Complejo Muñoz, Av. Juan B. Justo 2550, de 19.30 a 20.30.
Se harán visitas guiadas gratuitas en el Cementerio del Oeste (Asunción 150). Entrada libre y gratuita.
Actividades gratuitas para el sábado 17 de octubre
Los paseos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del parque 9 de Julio se harán de 10 a 13 y de 15 a 20.
El Campus Educativo Ambiental abrirá sus puertas al público con visitas guiadas y entrada gratuita de 15 a 19.
A las 16 se hará el recorrido guiado por el histórico Barrio Ciudadela a bordo del Bus Turístico SMT, que saldrá de calle Laprida, primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
Bingo de plantas en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” a las 16. Actividad sin inscripción previa.
La feria emprendedora “Manos que crean” estará en la plaza Libertad (Alberdi 150) de 18 a 21.30, un espacio impulsado por Casa Azul para apoyar el trabajo artesanal de familias de niños y niñas con condición del espectro autista.
Recorrido nocturno del Bus Turístico SMT: "Las luces de mi ciudad". La salida es a las 20 desde Plaza Independencia, por calle Laprida, primera cuadra.
Actividades gratuitas para el domingo 18 de octubre
Día de la Madre en cementerios municipales: los cementerios del Norte, del Oeste y Jardín abrirán en horario corrido de 8 a 18. Además, se oficiarán misas en el Cementerio del Norte a las 9 y a las 17, y en el Cementerio del Oeste a las 11.
Como todos los fines de semana, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” abre sus puertas al público en general de 15 a 19 y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita.
Se realizará el Circuito City Tour con Cementerio del Oeste: recorrido guiado a bordo del Bus Turístico que recorre los puntos más emblemáticos de San Miguel de Tucumán. Salida de Laprida, primera cuadra, a las 16. Inscripciones en el link al final de la nota.
Taller de tango a las 19.30 en el Complejo Ledesma, 25 de Mayo y Av. Sarmiento, en el marco del programa La Muni en las Plazas. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 3816368195.
Jornada del Bondi Milonguero en el Complejo Ledesma, 25 de Mayo y Av. Sarmiento. Actividad libre y gratuita a las 20.30.
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Link para inscripciones a las actividades señaladas.
https://busturistico.smt.gob.ar/turistico