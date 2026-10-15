Actividades gratuitas en San Miguel de Tucumán para el fin de semana

Este fin de semana tendrá algunas actividades especiales por el Día de la Madre. Los grandes ausentes serán los feriantes que el domingo 18 se ausentarán de los espacios verdes de la Municipalidad. También abrirán los museos de la capital y en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) se podrá recorrer la muestra “El tren es tuyo: mancha, tinta y memoria” del artista Daniel Arnedo, con entrada libre y gratuita.