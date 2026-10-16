Pronóstico para el Día de la Madre: ¿lloverá el fin de semana?

Las familias están listas para celebrar el Día de la Madre este fin de semana. Pero los encuentros para este domingo 18 estarán condicionados por el factor climático, sobre todo, en los casos en que se planifiquen reuniones en espacios abiertos. Para tranquilidad de muchos, el Servicio Meteorológico Nacional informó que solo habrá probabilidades de precipitaciones bajas el fin de semana.
Desde un punto de vista positivo, el Sistema de Alerta Temprana no activó advertencias para Tucumán. Por ello, si llueve, no serán tormentas de gran intensidad. Por el contrario, se pronosticaron lluvias débiles y aisladas para todos los momentos en que están anunciadas las precipitaciones.
Pronóstico de Tucumán para el fin de semana
Este viernes inició con una temperatura mínima de 12 °C en una mañana de cielo parcialmente nublado. En algunas regiones hubo lloviznas. Después del mediodía, las probabilidades de precipitaciones alcanzarán el 70% y llegarán en forma de lluvias aisladas hasta la noche. La temperatura máxima llegará a 21 °C en horas de la siesta y luego volverá a descender hasta los 15 °C. Durante todo el día habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora de dirección sudoeste.
El sábado tendrá una probabilidad de precipitaciones que se incrementará conforme avance el día. Por la madrugada y la mañana, el indicador irá del 10% al 40% y habrá una temperatura mínima que se situará en 13 °C. A la mañana ascenderá levemente el marcador del termómetro, pero la máxima no se despegará demasiado porque tocará los 16 °C. Después del mediodía, las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 40% y el 70%. Habrá lluvias aisladas durante todo el día.
Pronóstico para el Día de la Madre
El domingo, los festejos con mamá empezarán desde temprano. Durante la primera parte del día, según el SMN, sí habrá lluvias en algunas regiones de la provincia, como la capital. La probabilidad de precipitación anunciada es del 10% al 40%. En este momento se registrará la temperatura más baja: 12 °C. Es posible que los almuerzos deban buscar el resguardo bajo algún techo.
Quienes festejen después de la siesta tendrán otra suerte. El cielo tendrá menos nubes, pero continuará mayormente cubierto. Las probabilidades de precipitación descenderán al 10%, los vientos se incrementarán levemente y la temperatura máxima llegará, por la tarde, a 18 °C.
¿A qué hora lloverá el domingo?
El servicio meteorológico Meteored hizo una lectura diferente a la del Servicio Meteorológico Nacional e indicó que, el domingo, durante todo el día, las probabilidades de precipitaciones estarán por encima del 50%. Las probabilidades alcanzarán su pico en torno a la hora del almuerzo, después del mediodía y hasta las 14 h. Se esperan valores de precipitación acumulada de 1,7 milímetros, lo que no representa un gran caudal para una tormenta. Se corresponderá con una lluvia débil.