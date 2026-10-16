Pronóstico para el Día de la Madre: ¿lloverá el fin de semana?

El sábado tendrá una probabilidad de precipitaciones que se incrementará conforme avance el día. Por la madrugada y la mañana, el indicador irá del 10% al 40% y habrá una temperatura mínima que se situará en 13 °C. A la mañana ascenderá levemente el marcador del termómetro, pero la máxima no se despegará demasiado porque tocará los 16 °C. Después del mediodía, las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 40% y el 70%. Habrá lluvias aisladas durante todo el día.