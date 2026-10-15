Recitales, cine gratis y festivales: qué hacer este fin de semana en Tucumán

El fin de semana llega con una agenda cargada en Tucumán. Entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre habrá recitales para públicos muy distintos, desde Él Mató a un Policía Motorizado y Ángela Torres hasta Flema y Bebe, además del Festival Nacional del Limón, cine gratuito y propuestas que cruzan música y audiovisual.