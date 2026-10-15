EspectáculosGuía para salir

Recitales, cine gratis y festivales: qué hacer este fin de semana en Tucumán

Del viernes 16 al domingo 18 habrá shows nacionales e internacionales, punk, cine tucumano y actividades gratuitas en distintos puntos de la provincia.

EN TAFÍ VIEJO. El Festival Nacional del Limón llegará en su 54.ª edición al Club Atlético Villa Mitre
EN TAFÍ VIEJO. El Festival Nacional del Limón llegará en su 54.ª edición al Club Atlético Villa Mitre / ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán despliega del 16 al 18 de octubre una nutrida cartelera con Él Mató, Ángela Torres y el Festival del Limón para ofrecer múltiples salidas culturales.
  • La oferta combina espectáculos pagos en teatros y clubes de San Miguel, Tafí Viejo y Yerba Buena con opciones gratuitas de cine, ferias barriales y paseos urbanos.
  • La diversidad de propuestas busca reactivar el circuito artístico provincial, dinamizar el turismo local y garantizar el acceso popular a la recreación comunitaria.
Resumen generado con IA

El fin de semana llega con una agenda cargada en Tucumán. Entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre habrá recitales para públicos muy distintos, desde Él Mató a un Policía Motorizado y Ángela Torres hasta Flema y Bebe, además del Festival Nacional del Limón, cine gratuito y propuestas que cruzan música y audiovisual.

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Hay opciones desde entrada libre hasta espectáculos pagos en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Tafí Viejo. Estos son algunos de los planes para organizar la salida por día.

Viernes 16: recitales, folklore y cine

Uno de los shows fuertes será el de Él Mató a un Policía Motorizado, que se presentará a las 21 en el Palacio de los Deportes.

A la misma hora, Ángela Torres llegará al Teatro Mercedes Sosa. Las localidades parten desde $30.500 y algunos sectores ya aparecen agotados.

POP. Ángela Torres llegará al Teatro Mercedes Sosa con su propuesta solista. POP. Ángela Torres llegará al Teatro Mercedes Sosa con su propuesta solista. / INSTAGRAM

Para quienes prefieran punk, Flema tocará desde las 20 en La Taberna de Saturno, en Yerba Buena. Y si queres un plan que incluya folklore, Tafí Viejo tendrá la primera noche del Festival Nacional del Limón, con Campedrinos, Lázaro Caballero y Christian Herrera. La entrada general cuesta $20.000. 

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El Teatro San Martín también tendrá actividades: a las 21, el pianista croata Goran Filipec presentará El Expreso de Oriente, con entrada general a $15.000. 

Y para cerrar el viernes sin gastar, el Espacio Incaa Tucumán proyectará a las 22 “Dražen”, película sobre la vida del basquetbolista croata Dražen Petrović. La función será gratuita en la Sala Hynes O’Connor.

Sábado 17: cine tucumano y música en vivo

El sábado arranca con una propuesta local: desde las 19, Cine en la Casa llegará a la Casa de la Cultura de Yerba Buena con cortometrajes tucumanos, charlas y stands. La entrada es libre y gratuita.

A las 20 comenzará Marimbatuc 2026 en La Gesta Cultural, con artistas de Tucumán, Salta y México. La entrada general cuesta $10.000.

A las 21, Bebe se presentará en el Teatro Mercedes Sosa, mientras que en el Teatro San Martín la Banda Sinfónica ofrecerá “Una Banda de Película II”, con música de clásicos del cine. Las entradas para esta última cuestan $10.000.

BEBE. La autora de BEBE. La autora de / INSTAGRAM

También continúa el Festival Nacional del Limón con Sergio Galleguillo, Las Voces de Orán y Canto 4. 

Domingo 18: ferias, paseo y tango gratis

El domingo baja un poco el ritmo, pero aparecen varias opciones gratuitas para salir durante la tarde.

A las 16 habrá un City Tour con visita al Cementerio del Oeste, con salida desde Plaza Independencia y una duración aproximada de dos horas. Requiere inscripción previa. 

Desde las 15 también se podrá recorrer gratis el Campus Educativo Ambiental Yolanda Ortiz, en Lamadrid 3700. 

Para caminar, comer algo o mirar puestos, habrá ferias en Parque 9 de Julio, Parque Avellaneda, Parque El Provincial y Manantial Sur, con propuestas gastronómicas, artesanos y emprendedores desde la tarde y hasta la noche.

Y el cierre puede ser con baile: a las 19.30 habrá taller gratuito de tango en el Complejo Ledesma y, desde las 20.30, una nueva jornada del Bondi Milonguero, también con acceso libre.

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