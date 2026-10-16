Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los incidentes registrados este jueves frente al Congreso de la Nación, durante la Quinta Marcha Federal Universitaria. La presentación fue realizada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad y contempla los delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.