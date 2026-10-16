Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso
La presentación fue impulsada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad e incluye acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
Resumen para apurados
- El Gobierno denunció penalmente este jueves a manifestantes por los incidentes y destrozos frente al Congreso durante la marcha por el financiamiento universitario.
- Los disturbios dejaron 31 detenidos, diez heridos y destrozos por $90 millones tras choques con piedras, gases y camiones hidrantes que obligaron a suspender el acto central.
- La causa judicial profundizará el conflicto entre el Ejecutivo y los gremios universitarios, que anticipan más protestas si no se aplica la ley de financiamiento.
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los incidentes registrados este jueves frente al Congreso de la Nación, durante la Quinta Marcha Federal Universitaria. La presentación fue realizada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad y contempla los delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
Según el escrito oficial, algunos de los implicados actuaron con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. La denuncia sostiene que primero dañaron bienes públicos para obtener objetos contundentes y luego arrojaron esos elementos contra integrantes de las fuerzas federales de seguridad.
Los disturbios ocurrieron en las inmediaciones del Congreso, mientras miles de personas participaban de la movilización en defensa de la universidad pública y reclamaban el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Marcha universitaria: hubo heridos y decenas de detenidos
Los enfrentamientos comenzaron durante la tarde, cuando un grupo de manifestantes rompió mobiliario urbano y arrojó piedras contra las fuerzas de seguridad. La Policía respondió con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.
Según el balance publicado por el diario La Nación, se registraron al menos 10 heridos y 31 detenidos. Entre los arrestados había dos menores de edad. También resultaron heridos integrantes de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que dos manifestantes sufrieron lesiones y que uno de ellos fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.
Además, la Policía de la Ciudad estimó preliminarmente en $90 millones los daños ocasionados en el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y los espacios verdes de la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores.
Qué delitos incluyó el Gobierno en la denuncia penal
La presentación del Ministerio de Seguridad apunta contra los manifestantes que habrían participado de los episodios de violencia. Los cargos mencionados son:
Resistencia y atentado a la autoridad: por las presuntas agresiones contra integrantes de las fuerzas de seguridad.
Atentado al orden constitucional: una de las figuras penales incluidas en la denuncia.
Daño agravado: por los destrozos registrados en bienes públicos.
La denuncia sostiene que los involucrados cubrieron sus rostros y utilizaron objetos contundentes durante los enfrentamientos. La determinación de las responsabilidades individuales y la eventual calificación legal de los hechos corresponden a la Justicia.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió en sus redes sociales un video en el que se observa a un grupo de manifestantes encapuchados que intentaba romper el vallado y arrojaba objetos. La funcionaria sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia y advirtió que quienes hayan cometido delitos deberán responder ante la Justicia.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también cuestionó los incidentes y afirmó que buscarán identificar a los responsables.
Las organizaciones universitarias repudiaron la represión
Los organizadores de la Quinta Marcha Federal Universitaria cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad y señalaron que los incidentes obligaron a suspender anticipadamente el acto central en Buenos Aires.
En un comunicado conjunto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) repudiaron la represión y sostuvieron que las movilizaciones se desarrollaron pacíficamente en otras ciudades del país.
El acto central fue dado por terminado alrededor de las 16.40, en medio de las fuertes lluvias y los enfrentamientos. Durante la jornada, los manifestantes reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales para docentes y no docentes y mayores recursos para las instituciones públicas.
La protesta se realizó bajo la consigna “Educación, soberanía y democracia”. Las organizaciones convocantes también cuestionaron al Gobierno de Javier Milei por la situación presupuestaria de las universidades y reclamaron la aplicación de las disposiciones vinculadas con los salarios y las becas estudiantiles.
Los incidentes se concentraron en las inmediaciones del Congreso, mientras las columnas universitarias habían participado de la movilización con el reclamo de mayor financiamiento para la educación pública.