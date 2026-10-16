El Vaticano puso en duda el viaje de León XIV a la Argentina: “Dependerá de su salud”

Resumen para apurados
- El Vaticano advirtió que la gira del papa León XIV por Argentina, Uruguay y Perú en noviembre dependerá de su recuperación tras ser operado de cáncer de pulmón en Roma.
- El Pontífice fue intervenido el 13 de octubre en el hospital Gemelli por un adenocarcinoma pulmonar. Aunque evoluciona bien, la gira demanda 14 vuelos por 10 ciudades.
- El alta médica y los estudios oncológicos definirán no solo la concreción del viaje a Sudamérica, sino posibles ajustes estructurales en la agenda futura de su pontificado.
El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, advirtió que la gira por Uruguay, Argentina y Perú, prevista para noviembre, estará supeditada a la evolución del Papa tras la cirugía por un adenocarcinoma pulmonar. Mientras los estudios médicos muestran una mejoría sostenida, el Pontífice se prepara para reaparecer en público este domingo con el rezo del Ángelus.
La recuperación de León XIV marcará el futuro de su primer viaje apostólico a América Latina. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, advirtió que la gira prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, la Argentina y Perú, dependerá de la evolución médica del Pontífice, quien permanece internado en Roma tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar.
“Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, afirmó Parolin, quien describió la gira como “un viaje largo y exigente”.
Aunque el Vaticano no anunció modificaciones oficiales en el itinerario, las declaraciones del funcionario dejaron abierta la posibilidad de cambios en la agenda internacional del Papa. El recorrido contempla 14 vuelos y visitas a 10 ciudades de los tres países sudamericanos, un cronograma que requerirá un importante despliegue físico.
En Perú también surgieron señales de cautela. La presidenta Keiko Fujimori advirtió que la recuperación del Pontífice podría demorar más de lo esperado y señaló que podrían introducirse modificaciones en el calendario de la visita, prevista a partir del 11 de noviembre.
Parolin reconoció su preocupación por la salud del Papa
En declaraciones realizadas al margen de un encuentro diplomático, Parolin sostuvo que la recuperación de León XIV evoluciona favorablemente, aunque reconoció que todavía es necesario esperar las indicaciones del equipo médico.
“La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el Papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, expresó el cardenal.
El secretario de Estado admitió que la situación le genera preocupación, en parte por la sorpresa que le provocó conocer la necesidad de una intervención quirúrgica. No obstante, manifestó su confianza en los informes médicos difundidos por el Vaticano.
“Confío en la información que proporcionan los boletines médicos y, por lo tanto, tengo esperanza de que esta situación pueda resolverse lo antes posible”, agregó.
Por ahora, la Santa Sede mantiene los preparativos para la gira latinoamericana, aunque el calendario definitivo quedará sujeto a la evolución del Pontífice y a las recomendaciones de los profesionales que lo atienden.
León XIV reaparecerá el domingo con el rezo del Ángelus
En medio de las dudas sobre el viaje, el Vaticano confirmó que León XIV volverá a aparecer públicamente este domingo 18 de octubre para el tradicional rezo del Ángelus, previsto al mediodía de Roma, a las 7 de la mañana en la Argentina.
El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, aseguró que la oración se realizará, aunque todavía no precisó desde dónde intervendrá el Pontífice. Entre las alternativas figura una transmisión desde el hospital Gemelli, donde permanece internado, o desde otro lugar.
La aparición tendrá lugar después de que el Vaticano difundiera las primeras imágenes del Papa desde la operación. En ellas se lo observa de pie y sin asistencia mientras celebra una misa en una capilla instalada en el décimo piso del hospital romano.
Los estudios realizados este viernes también aportaron señales favorables. Los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una “mejora constante en su estado general”, según el parte médico firmado por Luigi Carbone, médico personal del Pontífice, y Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del centro sanitario.
El informe indicó, además, que León XIV continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria y que ya puede realizar sus actividades cotidianas de manera autónoma.
Qué se sabe sobre la operación y el diagnóstico de León XIV
El Pontífice, de 71 años, fue sometido el martes 13 de octubre a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma, durante la cual le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La operación se realizó mediante una técnica videoasistida y duró aproximadamente tres horas.
Tras la intervención, los médicos informaron que el diagnóstico correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.
El equipo médico aguarda ahora los resultados de estudios complementarios que permitirán determinar las características moleculares y genéticas del tumor, establecer si la enfermedad se extendió más allá de la zona extirpada y evaluar si será necesario indicar un tratamiento adicional.
Especialistas ajenos al equipo que atiende al Papa señalaron que el pronóstico puede ser favorable cuando este tipo de cáncer se detecta en etapas tempranas. Matthew Triplette, director del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico Fred Hutchinson, de Seattle, afirmó, en declaraciones citadas por CNN, que en los estadios iniciales del cáncer de pulmón de células no pequeñas la supervivencia libre de enfermedad a cinco años puede superar el 80%.
Sin embargo, la evolución específica de León XIV dependerá de los resultados de los estudios pendientes y de la evaluación clínica de sus médicos.
Una agenda exigente y un viaje todavía en evaluación
La gira por América Latina representa uno de los principales compromisos internacionales previstos para el Pontífice en las próximas semanas. El itinerario incluye Uruguay, la Argentina y Perú, con una agenda distribuida en 12 días y numerosos desplazamientos entre ciudades.
La cantidad de vuelos, las actividades programadas y los cambios de altitud -entre ellos, la visita a Cuzco, situada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar- agregan exigencias al recorrido.