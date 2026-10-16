El Vaticano puso en duda el viaje de León XIV a la Argentina: “Dependerá de su salud”

La recuperación de León XIV marcará el futuro de su primer viaje apostólico a América Latina. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, advirtió que la gira prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, la Argentina y Perú, dependerá de la evolución médica del Pontífice, quien permanece internado en Roma tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar.