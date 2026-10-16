SociedadActualidad

El Vaticano puso en duda el viaje de León XIV a la Argentina: “Dependerá de su salud”

La recuperación del papa marcará el futuro de su primer viaje apostólico a América Latina.

El papa León XIV fue operado por un cáncer de pulmón y se encuentra hospitalizado.
El papa León XIV fue operado por un cáncer de pulmón y se encuentra hospitalizado.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Vaticano advirtió que la gira del papa León XIV por Argentina, Uruguay y Perú en noviembre dependerá de su recuperación tras ser operado de cáncer de pulmón en Roma.
  • El Pontífice fue intervenido el 13 de octubre en el hospital Gemelli por un adenocarcinoma pulmonar. Aunque evoluciona bien, la gira demanda 14 vuelos por 10 ciudades.
  • El alta médica y los estudios oncológicos definirán no solo la concreción del viaje a Sudamérica, sino posibles ajustes estructurales en la agenda futura de su pontificado.
Resumen generado con IA

El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, advirtió que la gira por Uruguay, Argentina y Perú, prevista para noviembre, estará supeditada a la evolución del Papa tras la cirugía por un adenocarcinoma pulmonar. Mientras los estudios médicos muestran una mejoría sostenida, el Pontífice se prepara para reaparecer en público este domingo con el rezo del Ángelus.

León XIV denunció la falta de voluntad política frente al hambre y reclamó que los alimentos no se usen como armas de guerra

León XIV denunció la falta de voluntad política frente al hambre y reclamó que los alimentos no se usen como armas de guerra

La recuperación de León XIV marcará el futuro de su primer viaje apostólico a América Latina. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, advirtió que la gira prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, la Argentina y Perú, dependerá de la evolución médica del Pontífice, quien permanece internado en Roma tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar.

Qué estudios se realizan para detectar el adenocarcinoma de pulmón, el cáncer que afecta al papa León XIV

Qué estudios se realizan para detectar el adenocarcinoma de pulmón, el cáncer que afecta al papa León XIV

“Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, afirmó Parolin, quien describió la gira como “un viaje largo y exigente”.

León XIV evoluciona favorablemente tras la operación y el Vaticano confirmó que rezará el Ángelus el domingo

León XIV evoluciona favorablemente tras la operación y el Vaticano confirmó que rezará el Ángelus el domingo

Aunque el Vaticano no anunció modificaciones oficiales en el itinerario, las declaraciones del funcionario dejaron abierta la posibilidad de cambios en la agenda internacional del Papa. El recorrido contempla 14 vuelos y visitas a 10 ciudades de los tres países sudamericanos, un cronograma que requerirá un importante despliegue físico.

En Perú también surgieron señales de cautela. La presidenta Keiko Fujimori advirtió que la recuperación del Pontífice podría demorar más de lo esperado y señaló que podrían introducirse modificaciones en el calendario de la visita, prevista a partir del 11 de noviembre.

Parolin reconoció su preocupación por la salud del Papa

En declaraciones realizadas al margen de un encuentro diplomático, Parolin sostuvo que la recuperación de León XIV evoluciona favorablemente, aunque reconoció que todavía es necesario esperar las indicaciones del equipo médico.

“La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el Papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, expresó el cardenal.

El secretario de Estado admitió que la situación le genera preocupación, en parte por la sorpresa que le provocó conocer la necesidad de una intervención quirúrgica. No obstante, manifestó su confianza en los informes médicos difundidos por el Vaticano.

“Confío en la información que proporcionan los boletines médicos y, por lo tanto, tengo esperanza de que esta situación pueda resolverse lo antes posible”, agregó.

Por ahora, la Santa Sede mantiene los preparativos para la gira latinoamericana, aunque el calendario definitivo quedará sujeto a la evolución del Pontífice y a las recomendaciones de los profesionales que lo atienden.

León XIV reaparecerá el domingo con el rezo del Ángelus

En medio de las dudas sobre el viaje, el Vaticano confirmó que León XIV volverá a aparecer públicamente este domingo 18 de octubre para el tradicional rezo del Ángelus, previsto al mediodía de Roma, a las 7 de la mañana en la Argentina.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, aseguró que la oración se realizará, aunque todavía no precisó desde dónde intervendrá el Pontífice. Entre las alternativas figura una transmisión desde el hospital Gemelli, donde permanece internado, o desde otro lugar.

La aparición tendrá lugar después de que el Vaticano difundiera las primeras imágenes del Papa desde la operación. En ellas se lo observa de pie y sin asistencia mientras celebra una misa en una capilla instalada en el décimo piso del hospital romano.

Los estudios realizados este viernes también aportaron señales favorables. Los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una “mejora constante en su estado general”, según el parte médico firmado por Luigi Carbone, médico personal del Pontífice, y Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del centro sanitario.

El informe indicó, además, que León XIV continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria y que ya puede realizar sus actividades cotidianas de manera autónoma.

Qué se sabe sobre la operación y el diagnóstico de León XIV

El Pontífice, de 71 años, fue sometido el martes 13 de octubre a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma, durante la cual le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La operación se realizó mediante una técnica videoasistida y duró aproximadamente tres horas.

Tras la intervención, los médicos informaron que el diagnóstico correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

El equipo médico aguarda ahora los resultados de estudios complementarios que permitirán determinar las características moleculares y genéticas del tumor, establecer si la enfermedad se extendió más allá de la zona extirpada y evaluar si será necesario indicar un tratamiento adicional.

Especialistas ajenos al equipo que atiende al Papa señalaron que el pronóstico puede ser favorable cuando este tipo de cáncer se detecta en etapas tempranas. Matthew Triplette, director del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico Fred Hutchinson, de Seattle, afirmó, en declaraciones citadas por CNN, que en los estadios iniciales del cáncer de pulmón de células no pequeñas la supervivencia libre de enfermedad a cinco años puede superar el 80%.

Sin embargo, la evolución específica de León XIV dependerá de los resultados de los estudios pendientes y de la evaluación clínica de sus médicos.

Una agenda exigente y un viaje todavía en evaluación

La gira por América Latina representa uno de los principales compromisos internacionales previstos para el Pontífice en las próximas semanas. El itinerario incluye Uruguay, la Argentina y Perú, con una agenda distribuida en 12 días y numerosos desplazamientos entre ciudades.

La cantidad de vuelos, las actividades programadas y los cambios de altitud -entre ellos, la visita a Cuzco, situada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar- agregan exigencias al recorrido.

Temas Estado de la Ciudad del VaticanoIglesia CatólicaLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
León XIV denunció la falta de voluntad política frente al hambre y reclamó que los alimentos no se usen como armas de guerra

León XIV denunció la falta de voluntad política frente al hambre y reclamó que los alimentos no se usen como armas de guerra

Qué estudios se realizan para detectar el adenocarcinoma de pulmón, el cáncer que afecta al papa León XIV

Qué estudios se realizan para detectar el adenocarcinoma de pulmón, el cáncer que afecta al papa León XIV

León XIV evoluciona favorablemente tras la operación y el Vaticano confirmó que rezará el Ángelus el domingo

León XIV evoluciona favorablemente tras la operación y el Vaticano confirmó que rezará el Ángelus el domingo

La Argentina mantiene los preparativos para la visita del papa León XIV, con operativos para multitudes

La Argentina mantiene los preparativos para la visita del papa León XIV, con operativos para multitudes

La salud del papa León XIV: se levantó y desayunó con normalidad en el hospital Gemelli

La salud del papa León XIV: se levantó y desayunó con normalidad en el hospital Gemelli

Lo más popular
La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
1

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco
2

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
3

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes
4

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
5

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Ranking notas premium
El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
1

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
2

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
3

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
5

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Más Noticias
La advertencia de un tucumano desde las Cataratas del Iguazú: “El agua llega con más violencia”

La advertencia de un tucumano desde las Cataratas del Iguazú: “El agua llega con más violencia”

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Comentarios