León XIV evoluciona favorablemente tras la operación y el Vaticano confirmó que rezará el Ángelus el domingo

Resumen para apurados
- El papa León XIV rezará el Ángelus este domingo tras evolucionar favorablemente de su cirugía por un cáncer pulmonar en el hospital Gemelli de Roma.
- Al Pontífice se le extirpó parte del pulmón derecho por un adenocarcinoma. Los últimos estudios mostraron mejoras constantes y ya ofició misa de pie en la clínica.
- Su recuperación alienta la expectativa por el alta médica, mientras el Vaticano ratifica su exigente gira por Argentina, Uruguay y Perú prevista para noviembre.
El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria con una evolución favorable. Los últimos análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una “mejora constante en su estado general”, según el parte médico difundido hoy por el Vaticano. Además, fuentes de la Sala de Prensa de la Santa Sede confirmaron que el Pontífice volverá a aparecer en público el domingo para rezar el tradicional Ángelus.
“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, los cuales han confirmado una mejora constante en su estado general”, señala el informe firmado por los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.
El comunicado también indicó que León XIV continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria y que su recuperación le permite realizar sus actividades cotidianas con total autonomía.
Las señales de mejoría se reflejaron también en su actividad dentro del hospital Gemelli, donde permanece internado tras una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de detectarse un adenocarcinoma pulmonar.
León XIV celebró una misa en el hospital Gemelli
Una de las novedades de este viernes fue que el Papa presidió una misa ante un grupo de trabajadores del hospital Gemelli que se encontraban fuera de servicio y miembros del cuerpo de la Gendarmería vaticana.
Según explicaron fuentes de la Sala de Prensa, en los días anteriores León XIV había concelebrado misas, mientras que esta vez estuvo al frente de la celebración y distribuyó la comunión.
El Vaticano difundió imágenes del encuentro, en las que se observa al Pontífice de pie, acompañado por uno de sus secretarios personales, el sacerdote peruano Edgar Iván Rimaycuna.
Durante la celebración, el Papa agradeció al personal sanitario por su labor y por el cuidado de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
La actividad alimentó las expectativas sobre una posible alta médica anticipada. Sin embargo, desde el Vaticano evitaron confirmar esa posibilidad y señalaron que, por el momento, se mantiene el plazo de recuperación que habían establecido los médicos.
Cuándo volverá a aparecer en público el Papa
Las autoridades vaticanas confirmaron que León XIV participará el domingo en el rezo del Ángelus, la tradicional oración mariana que se realiza al mediodía en Roma, a las 7 de la mañana en la Argentina. “Habrá Ángelus”, aseguraron las fuentes consultadas, aunque todavía no precisaron desde dónde se realizará la aparición.
Las alternativas son que el Pontífice se asome a una ventana del décimo piso del hospital Gemelli, donde permanece internado, o que intervenga desde la tradicional ventana del tercer piso del Palacio Apostólico, donde se encuentra su despacho. Ambas posibilidades remiten a modalidades utilizadas por sus antecesores, Francisco y Juan Pablo II, durante sus internaciones.
La confirmación de la aparición del domingo se produjo en medio de versiones que apuntan a una posible alta médica entre este viernes y el sábado.
No obstante, la Sala de Prensa recordó que, desde que León XIV anunció la intervención al finalizar el Ángelus del domingo pasado, el equipo médico había previsto un período de recuperación posoperatoria de siete días. “ No se modificaron estos tiempos por ahora”, indicaron las fuentes, sin confirmar una fecha para el alta.
Qué pasará con el viaje del Papa a América Latina
Pese a la intervención quirúrgica y al diagnóstico pulmonar, el Vaticano ratificó que los preparativos para el viaje de León XIV a América Latina continúan según lo previsto. La gira está programada entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye visitas a Uruguay, la Argentina y Perú.
El itinerario genera interrogantes por la exigencia de la agenda, que contempla 12 días de actividades, 14 vuelos —dos de ellos en helicóptero— y desplazamientos entre regiones con diferentes condiciones climáticas y de altitud. Uno de los puntos que despierta mayor atención es Cuzco, en Perú, ubicada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar.
“El trabajo por el viaje sigue adelante”, señalaron fuentes vaticanas, que también difundieron la lista de cerca de 80 periodistas acreditados para acompañar al Pontífice durante el vuelo papal.