León XIV evoluciona favorablemente tras la operación y el Vaticano confirmó que rezará el Ángelus el domingo

El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria con una evolución favorable. Los últimos análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una “mejora constante en su estado general”, según el parte médico difundido hoy por el Vaticano. Además, fuentes de la Sala de Prensa de la Santa Sede confirmaron que el Pontífice volverá a aparecer en público el domingo para rezar el tradicional Ángelus.