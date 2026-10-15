Lluvia, menos circulación y caída de ventas: preocupación en los comercios tucumanos antes del Día de la Madre

La titular de la Cámara de Comercio también advirtió que la demanda de paraguas e impermeables, al describir el actual demanda, no alcanza para compensar las pérdidas en otros rubros. Aunque esos productos registran un movimiento asociado a las precipitaciones, su incidencia es mínima frente a la caída general de la actividad. “Hay días en los que llueve prácticamente todo el tiempo y cerramos con un 0% de caja. Es fuerte”, expresó.