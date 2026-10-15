Lluvia, menos circulación y caída de ventas: preocupación en los comercios tucumanos antes del Día de la Madre
En la Cámara de Comercio de la capital advirtieron que las precipitaciones reducen la afluencia de clientes y complican las entregas y el abastecimiento. Jornadas extendidas para una fecha clave del calendario.
Resumen para apurados
- Comercios de San Miguel de Tucumán sufren una fuerte caída de ventas antes del Día de la Madre debido a persistentes lluvias que frenaron la circulación en el microcentro.
- El mal clima frenó compras espontáneas y demoró el abastecimiento, agravando la caída del consumo sin que los canales digitales logren compensar las pérdidas en los locales.
- El sector analiza extender horarios el fin de semana para salvar una fecha clave del calendario, mientras crece la preocupación por el impacto del temporal en la rentabilidad.
El contexto no podía ser más desfavorable para los comercios tucumanos, justo en la antesala de una de las fechas de celebración más importantes del año. La lluvia persistente redujo la circulación de personas en el principal polo comercial de la provincia -el microcentro de la capital- y agravó las dificultades del sector, golpeado por la caída de las ventas y la retracción del consumo.
Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, señaló que los locales a la calle y las peatonales son los más afectados por la menor afluencia de clientes.
“Hay una disminución de nuestros clientes, sobre todo en las peatonales y en los locales a la calle, donde se postergan las compras o las personas salen únicamente por necesidad”, explicó. Según sostuvo, las precipitaciones se suman a una “crisis económica compleja” y reducen las ventas espontáneas, mientras que trasladarse por la ciudad también se vuelve más incómodo para los peatones.
La referente del sector remarcó que las consecuencias no se limitan a la menor cantidad de compradores. Las lluvias también generan demoras en las entregas y dificultades para el abastecimiento, ya que los camiones encuentran obstáculos para estacionar en determinadas zonas y descargar la mercadería. “Hay menos ventas y los costos siguen corriendo. Esa es una realidad”, afirmó.
El escenario coincide, además, con la víspera del Día de la Madre, una de las fechas comerciales más importantes del calendario. Ante la incertidumbre por el clima, los comerciantes analizaron extender los horarios de atención durante el viernes y el sábado para aprovechar los momentos en los que las condiciones permitan una mayor circulación de clientes.
Coronel describió que hubo distintas posturas entre los empresarios respecto de la apertura y la extensión horaria, aunque consideró que se trata de una apuesta para intentar mejorar los resultados de una semana clave. “El cliente también opta por decir: ‘Si baja la lluvia, voy y compro’. No espera hasta lo último”, señaló sobre el comportamiento de los consumidores.
Por ello, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó que, en el marco de la celebración del Día de la Madre, los locales atenderán en horario extendido el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, de 9 a 21.
La titular de la Cámara de Comercio también advirtió que la demanda de paraguas e impermeables, al describir el actual demanda, no alcanza para compensar las pérdidas en otros rubros. Aunque esos productos registran un movimiento asociado a las precipitaciones, su incidencia es mínima frente a la caída general de la actividad. “Hay días en los que llueve prácticamente todo el tiempo y cerramos con un 0% de caja. Es fuerte”, expresó.
A las dificultades climáticas se suma un consumo más cauteloso, con compradores que priorizan productos de menor valor y reducen el monto de sus gastos. En ese sentido, Coronel sostuvo que los comercios deben adaptarse a los cambios en los hábitos de compra y trabajar con nuevas herramientas para sostener las ventas.
“Empezamos a incorporar otras herramientas para mejorar las ventas, que no sean solamente presenciales”, explicó. Entre las alternativas mencionó los pedidos por comercio electrónico, WhatsApp y redes sociales. Sin embargo, advirtió que esos canales tampoco quedan al margen de los inconvenientes: las entregas a domicilio también sufren demoras cuando las condiciones climáticas dificultan el traslado de la mercadería.
Por último, Coronel planteó que la situación también deja en evidencia las necesidades de infraestructura de algunos locales comerciales. Según indicó, los propietarios deben revisar las condiciones estructurales de los inmuebles para garantizar que estén preparados para recibir a los clientes, mientras afrontan los costos de sostener la actividad.
“Estamos expectantes, no solamente por esta fecha comercial tan importante, sino también que baje un poco la lluvia”, concluyó. La continuidad de las precipitaciones, incluso después de los diez días de lluvias que se habían anticipado, agrava las dificultades del sector en una semana decisiva para las ventas.