Hilary Swank será mamá por tercera vez a los 52 años: el emotivo anuncio en redes

Resumen para apurados
- La actriz Hilary Swank anunció en redes sociales que está embarazada de su tercer hijo a los 52 años junto a su esposo Philip Schneider, con fecha de parto prevista para diciembre.
- La noticia se reveló mediante un video animado. La protagonista de Million Dollar Baby ya es madre de mellizos nacidos en 2023, tras casarse con el productor Schneider en 2018.
- El nacimiento sumará un nuevo integrante a su hogar a fin de año, consolidando su defensa de la maternidad pasados los 40 años y el equilibrio entre su carrera y la crianza.
La actriz estadounidense Hilary Swank sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada a los 52 años y que espera su tercer hijo. La protagonista de Million Dollar Baby compartió la noticia a través de sus redes sociales con un tierno video que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos.
“Muchos me preguntaron cuál es mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre”, escribió junto a la publicación. Con esa frase, la actriz hizo una referencia al bebé que llegará a su familia hacia fin de año y que se sumará a sus dos hijos mellizos.
Así anunció Hilary Swank su tercer embarazo
El anuncio de Hilary Swank estuvo acompañado por una animación en la que se observan cuatro figuras humanas bailando. Una de ellas tiene una pequeña silueta en la zona del abdomen, un detalle que funcionó como una pista para confirmar la llegada de un nuevo integrante a la familia.
La actriz eligió así una manera original y emotiva de compartir la noticia, en medio de la expectativa que generó entre sus seguidores.
Quiénes son los hijos de Hilary Swank
En abril de 2023, Swank se convirtió en madre de mellizos, Aya y Ohm, fruto de su relación con Philip Schneider. La pareja se casó en agosto de 2018 durante una ceremonia íntima al aire libre en California.
Con la llegada de su tercer hijo, la actriz y su marido se preparan para ampliar la familia y vivir una nueva etapa de la maternidad y la crianza.
Qué dijo Hilary Swank sobre ser madre después de los 40 años
En distintas oportunidades, la actriz habló sobre su experiencia de convertirse en madre después de los 40 años y sobre los cambios que implicó esta etapa de su vida.
En una entrevista con la revista Parade en 2024, Swank describió la llegada de sus mellizos como una bendición y reflexionó sobre la posibilidad de combinar su carrera profesional con la crianza. “Me siento bendecida por poder tener hijos en esta etapa de mi vida”, expresó entonces.
La actriz también explicó que los años dedicados a su trabajo le permitieron construir una carrera y que, en ese momento, podía enfocarse en sus hijos. Según contó, se encontraba en una posición que le daba la posibilidad de elegir cuándo trabajar y cuánto tiempo destinar a su familia.
Ahora, con este nuevo embarazo, Hilary Swank se prepara para recibir a su tercer hijo y sumar un nuevo capítulo a su historia familiar.