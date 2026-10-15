Tamara Paganini cuestionó las denuncias contra Darío Giordano y lanzó una frase polémica: "Los niños mienten"

En medio del resonante conflicto judicial y mediático que involucra a Darío Giordano, viudo de Romina Yan, y a sus hijos, la ex Gran Hermano Tamara Paganini irrumpió con una postura tan inesperada como controversial. Durante una transmisión en vivo por streaming, la mediática se distanció de las duras críticas contra el empresario y puso en tela de juicio los testimonios de los jóvenes Valentín y Franco Yankelevich, quienes en su momento contaron con el respaldo de su abuelo Gustavo Yankelevich al denunciar situaciones de maltrato intrafamiliar. "Yo ya la verdad, chicos, yo descreo de todo. No puedo aseverar que eso es verdad", disparó sin filtros frente a la audiencia.