Tamara Paganini cuestionó las denuncias contra Darío Giordano y lanzó una frase polémica: "Los niños mienten"
La ex participante de Gran Hermano se metió en el conflicto mediático y judicial del momento al cuestionar las acusaciones de maltrato contra el viudo de Romina Yan y poner en duda los testimonios de Valentín y Franco Yankelevich.
Resumen para apurados
- Tamara Paganini cuestionó en streaming las denuncias por maltrato de los hijos de Romina Yan contra Darío Giordano, al afirmar que los menores mienten y pueden ser manipulados.
- Los testimonios de Franco y Valentín motivaron que la Justicia otorgara la tenencia a sus abuelos; la causa penal contra el viudo de Romina Yan prescribió en 2018 sin condena.
- Las declaraciones de Paganini reavivan el debate público sobre la validez de las cámaras Gesell y advierten sobre el impacto de las condenas sociales sin fallos judiciales firmes.
En medio del resonante conflicto judicial y mediático que involucra a Darío Giordano, viudo de Romina Yan, y a sus hijos, la ex Gran Hermano Tamara Paganini irrumpió con una postura tan inesperada como controversial. Durante una transmisión en vivo por streaming, la mediática se distanció de las duras críticas contra el empresario y puso en tela de juicio los testimonios de los jóvenes Valentín y Franco Yankelevich, quienes en su momento contaron con el respaldo de su abuelo Gustavo Yankelevich al denunciar situaciones de maltrato intrafamiliar. "Yo ya la verdad, chicos, yo descreo de todo. No puedo aseverar que eso es verdad", disparó sin filtros frente a la audiencia.
La intervención de Tamara Paganini encendió el debate sobre un caso que conmovió a la opinión pública, reabriendo la discusión sobre la validez de las acusaciones en el fuero civil y penal. Frente a las denuncias que motivaron años atrás la actuación de la Justicia, la ex hermanita expresó abiertamente su escepticismo sobre las versiones vertidas por los hijos de la fallecida actriz, asegurando que prefiere dudar de la veracidad de los relatos.
TAMARA PAGANINI SALIÃ A DEFENDER A DARIO GIORDANO: âLOS NIÃOS MIENTENâ. https://t.co/XzR48nknwC— Real Time (@RealTimeRating) October 14, 2026
Cuestionamiento a la cámara Gesell y el argumento "los niños mienten"
Al abordar el valor probatorio de los testimonios brindados por los menores en sede judicial, Paganini relativizó los informes de las evaluaciones psicológicas y de las cámaras Gesell. En un encendido descargo, sostuvo de manera categórica: "¿Qué, los niños van a mentir? Sí, claro, los niños mienten también". En esa misma línea, remarcó la vulnerabilidad de los testimonios infantiles al afirmar que los menores "son fáciles de manipular para que digan cosas", relativizando la infalibilidad de los peritajes profesionales.
Además, advirtió severamente sobre el peligro de condenar socialmente a una persona sin que exista una sentencia firme de la Justicia. Para graficar su postura, recordó los riesgos de dar por sentado denuncias de semejante magnitud, haciendo hincapié en que el expediente penal terminó prescribiendo en 2018 sin que se dictara una sentencia por inocencia o culpabilidad. "No sé, yo no, porque es refácil decir 'No, viste lo que hizo este, pa'. Después de 6 años resulta que 'ay no, se habían equivocado' y ya está, le cagaron la vida. Chicos, descrean de todo", expresó de forma contundente.
El origen del expediente y la custodia otorgada a los abuelos
Las explosivas declaraciones de Tamara Paganini se suman a un complejo trasfondo familiar que comenzó cuando trascendieron los hechos en el fuero judicial. Según consta en las actuaciones, fue Franco Yankelevich el primero en relatar a su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, las situaciones de presunta violencia que vivía junto a su padre Darío Giordano. A ese primer relato se acopló posteriormente el testimonio de su hermano Valentín, lo que motivó medidas inmediatas en el fuero de familia.
Tales revelaciones llevaron a que los tribunales de familia otorgaran de manera unilateral la tenencia de ambos varones a los abuelos maternos. Por su parte, la Justicia penal abrió una investigación de oficio para determinar las responsabilidades del viudo de Romina Yan, causa que finalmente prescribió en el año 2018 sin que se dictara un fallo condenatorio ni de absolución.