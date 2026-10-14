Se conoció qué declaró Cris Morena sobre las denuncias de maltrato contra Darío Giordano

También recordó un episodio ocurrido en la puerta del colegio. Al verla, el niño corrió para saludarla, pero su padre lo reprendió. De acuerdo con el testimonio, Giordano lo tomó del cabello y se lo tiró mientras le gritaba: “Te dije que no te vayas del lugar en el que estoy, a mí no me importa qué tenías que hacer”.