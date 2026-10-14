El emotivo mensaje de Azul Giordano Yankelevich a sus hermanos tras el duro testimonio de Valentín
La hija menor de Romina Yan recurrió a TikTok para compartir recuerdos familiares y expresar sus sentimientos en medio de la repercusión que generaron las versiones contrapuestas sobre la historia de su familia.
Resumen para apurados
- Azul Giordano publicó un mensaje de apoyo en TikTok a sus hermanos Valentín y Franco, tras la denuncia pública de maltrato infantil contra su padre, Darío Giordano.
- Valentín relató maltratos tras la muerte de Romina Yan y la intervención de su abuelo Gustavo Yankelevich, acusaciones que su padre Darío Giordano negó de forma categórica.
- El posteo reafirma el lazo incondicional entre los tres hermanos ante la reapertura pública de una dolorosa disputa familiar que conmociona al espectáculo argentino.
Azul Giordano Yankelevich publicó un mensaje dedicado a sus hermanos, Valentín y Franco, luego de que el testimonio del menor de los hijos de Romina Yan y Darío Giordano generara una fuerte repercusión. La joven eligió TikTok para expresar sus sentimientos y acompañó sus palabras con tres fotografías que recorren distintos momentos de la historia familiar.
“Es que los amo. Si fuese por mí, siempre tendrían los tenedores más feos, los vasos más sucios y las respuestas más malhumoradas. Y mi vida cuando la necesiten”, escribió Azul en la publicación, en la que dejó en claro el cariño que siente por sus hermanos.
Las fotos familiares que compartió Azul Giordano Yankelevich
El posteo estuvo acompañado por dos imágenes actuales y una fotografía de la infancia, en la que Azul aparece cuando era apenas una bebé junto a sus hermanos. Las imágenes ilustran el vínculo entre los tres hijos de Romina Yan, fallecida en 2010, y Darío Giordano.
La publicación llegó después de que Valentín Yankelevich relatara públicamente situaciones de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió por parte de su padre durante la infancia. Sus declaraciones reavivaron el interés por la historia familiar y dieron lugar a distintas repercusiones.
Qué dijo Valentín Yankelevich sobre su infancia
En su testimonio, Valentín recordó que la convivencia familiar se volvió muy difícil después de la muerte de su madre. También contó que, cuando tenía 12 años, se fue a vivir con su hermano Franco a la casa de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich. “Era un infierno vivir en esa casa”, expresó al describir aquella etapa de su vida.
Las declaraciones tuvieron repercusión pública y motivaron la respuesta de su abuelo, quien recordó cómo intervino para ayudar a sus nietos. Según relató Gustavo, fue Cris Morena quien le advirtió que algo no estaba bien. A partir de ese momento, decidió involucrarse y atravesó un proceso judicial para obtener la tenencia de los chicos.
El productor también se refirió a Azul, quien permaneció viviendo con su padre, y señaló que, desde su perspectiva, la experiencia de su nieta había sido diferente a la de sus hermanos.
La respuesta de Darío Giordano a las acusaciones de su hijo
Tras la difusión del testimonio de Valentín, Darío Giordano emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de violencia. Sostuvo que nunca existieron episodios de esas características en su familia, ni antes ni después de la muerte de Romina Yan.
Además, afirmó que fue sobreseído en 2018 en la causa judicial vinculada con los hechos denunciados y aseguró que las situaciones relatadas por su hijo no fueron comprobadas.
En el mismo mensaje, Giordano reconoció que pudo no haber respondido adecuadamente a las necesidades emocionales de sus hijos durante el duelo por la muerte de su madre y les pidió perdón por ello. Sin embargo, mantuvo su negativa respecto de las acusaciones de violencia y expresó que no quería prolongar una disputa pública con ellos.
En este contexto, el mensaje de Azul a Valentín y Franco puso el foco en el vínculo entre los hermanos, en medio de la repercusión que generaron los distintos testimonios sobre una historia familiar atravesada por la muerte de Romina Yan y las dificultades que, según relataron sus protagonistas, marcaron aquellos años.