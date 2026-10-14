El emotivo mensaje de Azul Giordano Yankelevich a sus hermanos tras el duro testimonio de Valentín

Qué dijo Valentín Yankelevich sobre su infancia

En su testimonio, Valentín recordó que la convivencia familiar se volvió muy difícil después de la muerte de su madre. También contó que, cuando tenía 12 años, se fue a vivir con su hermano Franco a la casa de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich. “Era un infierno vivir en esa casa”, expresó al describir aquella etapa de su vida.