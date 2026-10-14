Qué hacía Miren Algañarás cuando, según Gustavo Yankelevich, comenzaban los episodios de violencia en la casa de Darío Giordano
Gustavo Yankelevich contó qué hacía Miren Algañarás cuando, según su relato, comenzaban los episodios de violencia denunciados por Valentín Yankelevich. Además, recordó por qué Azul permaneció con su padre y reveló una pregunta de la niña que lo marcó.
Resumen para apurados
- Gustavo Yankelevich reveló en TV que la pareja de Darío Giordano alejaba a su nieta Azul durante presuntos episodios de violencia infantil en el hogar tras la muerte de Romina Yan.
- Tras el fallecimiento de Romina Yan en 2010 y pericias psicológicas, Valentín y Franco fueron a vivir con su abuelo, mientras que la hija menor permaneció con su padre.
- Giordano negó las acusaciones y afirmó tener un fallo judicial favorable, mientras el caso reabre el debate público sobre la custodia y las secuelas familiares del conflicto.
Las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre los presuntos episodios de violencia que sufrió durante su infancia volvieron a exponer una historia familiar que conmocionó al mundo del espectáculo. En una entrevista televisiva, Gustavo Yankelevich recordó cómo se resolvió la crianza de sus nietos tras la muerte de Romina Yan y describió qué hacía Miren Algañarás, actual pareja de Darío Giordano, cuando comenzaban los hechos que denunció su nieto.
Qué contó Gustavo Yankelevich sobre Miren Algañarás y Azul
Durante una entrevista con Mediodía Noticias, por eltrece, Gustavo Yankelevich reconstruyó parte del proceso familiar y judicial que atravesaron después de la muerte de Romina Yan, ocurrida en 2010. Según explicó, durante un período los tres hijos de la actriz quedaron al cuidado de su padre, Darío Giordano, hasta que distintas evaluaciones derivaron en un cambio en la crianza de los dos mayores.
El productor contó que se realizaron evaluaciones psicológicas a sus tres nietos, a Giordano y a él. De acuerdo con su relato, la profesional que intervino consideró que los chicos debían quedar bajo su cuidado.
Sin embargo, Gustavo planteó ante el juez una diferencia respecto de Azul, la hija menor de Romina y Giordano. Según explicó, la niña no habría presenciado las situaciones que sus hermanos describían y, por ese motivo, pidió que permaneciera con su padre, mientras Franco y Valentín se mudaban con él.
“Yo hablé con el juez y le dije que él a Azul no le pegaba, que si Azul se venía con los chicos se iba a sentir mal porque ella nunca vio nada”, recordó.
El relato sobre las salidas a caminar cuando comenzaban los gritos
Uno de los pasajes más sensibles de la entrevista estuvo relacionado con el comportamiento que, según Gustavo, tenía Miren Algañarás cuando se iniciaban los episodios denunciados por Valentín.
El productor describió que, antes de que se produjeran los golpes que mencionó en su testimonio, Giordano comenzaba a gritar. En ese momento, según su versión, la actual esposa del productor retiraba a Azul de la casa y salía a caminar con ella.
“Cuando él empezaba a gritar y ya sabía que se veían los golpes, la agarraba a ella y se la llevaba a caminar afuera”, relató Gustavo al referirse a la pareja de Giordano.
La descripción aportó un nuevo detalle sobre la dinámica familiar que el abuelo recordó durante la entrevista. No obstante, se trata de una versión atribuida a Gustavo Yankelevich y no permite establecer, por sí sola, qué sabía Algañarás sobre los hechos denunciados ni cuál pudo haber sido su responsabilidad.
La pregunta de Azul sobre una escena en la escalera
Gustavo también recordó una conversación que, según contó, mantuvieron los hermanos después de que Valentín y Franco hablaran sobre las situaciones que aseguraban haber vivido durante su infancia.
En ese intercambio, Azul habría sostenido que nunca había visto lo que sus hermanos relataban. Sin embargo, recordó una escena en la que su padre los arrastraba por una escalera.
“Un día Azul, después de que sus hermanos le contaran todo, les dijo que ella nunca había visto nada, solo que su papá los arrastraba por la escalera. Preguntó: ‘¿Eso es pegar?’”, contó el productor.
La pregunta impactó por la manera en que, según el recuerdo de su abuelo, la niña interpretaba aquella situación. Mientras sus hermanos describían presuntos episodios de violencia, ella parecía no haber identificado esa escena de la misma forma.
“Ella tenía todo muy normalizado”, reflexionó Gustavo sobre la reacción que recordó.
Las declaraciones de Valentín Yankelevich reavivaron la polémica
El testimonio de Valentín sobre la violencia física y psicológica que, según denunció, sufrió durante su infancia volvió a poner bajo la lupa la historia de la familia que formaron Romina Yan y Darío Giordano.
Las declaraciones también generaron repercusiones por las referencias a Algañarás, quien mantuvo durante años un perfil bajo y alejado de la exposición mediática.
Por su parte, Giordano difundió un comunicado en el que negó los episodios denunciados y sostuvo que la causa vinculada con esos hechos concluyó con una resolución favorable para él.