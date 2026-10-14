Qué hacía Miren Algañarás cuando, según Gustavo Yankelevich, comenzaban los episodios de violencia en la casa de Darío Giordano

Las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre los presuntos episodios de violencia que sufrió durante su infancia volvieron a exponer una historia familiar que conmocionó al mundo del espectáculo. En una entrevista televisiva, Gustavo Yankelevich recordó cómo se resolvió la crianza de sus nietos tras la muerte de Romina Yan y describió qué hacía Miren Algañarás, actual pareja de Darío Giordano, cuando comenzaban los hechos que denunció su nieto.