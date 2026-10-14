Atlético Tucumán y el regreso de los visitantes: el balance de River y la nueva apuesta por Rosario Central

Para aquel encuentro se había destinado prácticamente toda la tribuna de calle Bolívar al público visitante, aunque solo se ocupó alrededor del 50% de su capacidad, según indicó el dirigente. La convocatoria fue inferior a la esperada pese a que River llegó con sus principales figuras, a diferencia de 2025, cuando había presentado una formación alternativa. Molina consideró que la situación económica general y las malas condiciones climáticas pudieron desalentar a simpatizantes de provincias cercanas. De todos modos, aclaró que la recaudación significó una ayuda para el club.