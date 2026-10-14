Atlético Tucumán y el regreso de los visitantes: el balance de River y la nueva apuesta por Rosario Central

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibirá a hinchas de Rosario Central este sábado en el Monumental para generar ingresos extra y revivir la tradición de ambas hinchadas.
- La medida repite la prueba del mes pasado ante River, que rindió menos de lo previsto. Central vendió en Rosario populares a $90.000 con el aval de AFA y la policía.
- El club evalúa recibir más visitantes en el futuro como vía financiera, aunque la dirigencia fijó como meta a largo plazo colmar el estadio exclusivamente con socios.
Este sábado, desde las 20, el Monumental volverá a vestirse de anfitrión. Será la segunda vez en el año que Atlético reciba público visitante, después de la experiencia frente a River del mes pasado. La decisión no fue improvisada: desde que se conoció el fixture, la dirigencia identificó ambos encuentros como oportunidades no sólo para recuperar una tradición del fútbol argentino que se volvió poco frecuente en los últimos años, sino también para generar ingresos adicionales.
“Sabíamos que River y Rosario Central eran los dos partidos que podían tener una convocatoria importante de visitantes”, explicó Santiago Molina, subsecretario del área de Marketing del “Decano”. El dirigente señaló que también se evaluaron otros encuentros, aunque la posibilidad dependía de factores deportivos, económicos y de seguridad.
Para concretar la iniciativa, el presidente del club, Mario Leito, se comunicó con su par de Rosario Central, Gonzalo Belloso, quien confirmó el interés de la institución rosarina. La propuesta también recibió el visto bueno de la AFA, que busca promover progresivamente el regreso del público visitante, según indicó Molina. La organización terminó de avanzar después de la goleada del “Canalla” sobre Independiente Rivadavia el último fin de semana, un resultado que podía potenciar el entusiasmo de los simpatizantes por viajar.
El atractivo deportivo fue, justamente, uno de los factores determinantes. “La presencia de (Ángel) Di María es, sin dudas, un aliciente. No solamente porque es campeón del mundo, sino por lo que significa para el fútbol argentino”, destacó Molina. A eso se suman el acompañamiento habitual de la hinchada rosarina y el buen momento que atraviesa Central, que pelea por los primeros puestos de la tabla anual.
Las entradas populares tienen un valor de $90.000, tanto para socios como para no socios. A diferencia de lo ocurrido con River, la comercialización quedó a cargo del club rosarino y se realiza presencialmente en su subsede Cruce Alberdi. La venta comenzó ayer, de 15 a 20, y continuará hoy, de 10 a 20.
Más allá del interés deportivo, recibir visitantes también representa una alternativa para generar ingresos. Sin embargo, la experiencia frente al “Millonario” no terminó de cumplir las expectativas de la dirigencia. “Siempre es positivo que vengan hinchas visitantes. Creemos que forman parte del folclore del fútbol y también existe una cuestión económica. Buscábamos obtener un rédito, pero fue menor del que esperábamos”, reconoció Molina.
Para aquel encuentro se había destinado prácticamente toda la tribuna de calle Bolívar al público visitante, aunque solo se ocupó alrededor del 50% de su capacidad, según indicó el dirigente. La convocatoria fue inferior a la esperada pese a que River llegó con sus principales figuras, a diferencia de 2025, cuando había presentado una formación alternativa. Molina consideró que la situación económica general y las malas condiciones climáticas pudieron desalentar a simpatizantes de provincias cercanas. De todos modos, aclaró que la recaudación significó una ayuda para el club.
La seguridad tampoco representó un impedimento para recibir nuevamente a Central, pese a los incidentes registrados en 2025. Molina aseguró que la Policía acompañó la propuesta desde el principio y reconoció que será necesario corregir algunos aspectos del operativo anterior.
De cara a 2027, Atlético mantiene abierta la posibilidad de recibir otras parcialidades, siempre que el fixture y la capacidad disponible lo permitan. No obstante, Molina dejó planteada una prioridad institucional. “Apuntamos a que el día de mañana el estadio esté lleno al 100% de socios. Que cuando alguien quiera venir como visitante tengamos que decirle: ‘Disculpá, no se puede porque tenemos el estadio lleno’”, concluyó. Mientras tanto, los visitantes seguirán siendo una alternativa para sumar recursos.