Atlético Tucumán-Rosario Central: habrá hasta 600 policías y los hinchas visitantes llegarán bajo custodia

Sin previa en la ciudad

Yñigo fue explícito sobre las condiciones para los simpatizantes de Rosario Central. No podrán circular libremente por distintos sectores de la capital ni realizar la tradicional previa antes del encuentro. “Lo que nosotros preservamos es que el resto de la ciudadanía pueda ejercer sus derechos libremente y no se vea obstaculizada por situaciones que no son deseadas”, señaló el subjefe policial.