Atlético Tucumán-Rosario Central: habrá hasta 600 policías y los hinchas visitantes llegarán bajo custodia

Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán desplegará hasta 600 agentes este sábado para custodiar a los hinchas de Rosario Central ante Atlético Tucumán y prevenir incidentes violentos.
- La medida responde a los disturbios ocurridos el año pasado. El operativo incluirá traslados en cápsula de seguridad, requisa de ómnibus y controles del programa Tribuna Segura.
- El plan busca garantizar la seguridad barrial y evitar cruces de hinchadas, prohibiendo la permanencia previa de visitantes y ordenando su salida directa hacia la autopista.
El antecedente está fresco y la Policía quiere evitar que se repita. El año pasado, el partido entre Atlético y Rosario Central dejó incidentes en la avenida Juan B. Justo, cuando se produjeron cruces entre hinchas de ambos equipos durante el desplazamiento de los ómnibus que transportaban a los simpatizantes visitantes.
Para este sábado la fuerza provincial prepara un operativo que contará con entre 500 y 600 efectivos y tendrá un esquema de custodia desde el ingreso de los hinchas rosarinos a Tucumán hasta su regreso a la provincia de origen.
“Tenemos bien presente esta situación que pasó el año pasado para hacer los refuerzos que sean necesarios”, explicó Roque Yñigo, subjefe de la Policía, durante una entrevista con el programa La mañana empieza aquí, de LG Play.
Según detalló, una de las diferencias con respecto al operativo anterior será la mayor disponibilidad de personal de la Guardia de Infantería. También participarán efectivos de la Dirección de Operaciones Motorizadas, que tendrán a su cargo buena parte de la custodia de los visitantes.
La previsión es que los ómnibus ingresen por la ruta provincial 303, como ocurrió el año pasado. Desde el puesto caminero, los hinchas serán trasladados en una cápsula de seguridad directamente hasta el Monumental. El corredor definitivo se terminará de definir en una reunión con las distintas áreas involucradas.
Sin previa en la ciudad
Yñigo fue explícito sobre las condiciones para los simpatizantes de Rosario Central. No podrán circular libremente por distintos sectores de la capital ni realizar la tradicional previa antes del encuentro. “Lo que nosotros preservamos es que el resto de la ciudadanía pueda ejercer sus derechos libremente y no se vea obstaculizada por situaciones que no son deseadas”, señaló el subjefe policial.
El esquema contempla que los ómnibus sean recibidos en el puesto fronterizo, requisados y trasladados directamente al estadio. Una vez finalizado el partido, el procedimiento se repetirá en sentido inverso, con custodia hasta que los visitantes abandonen Tucumán.
Además, la Policía prevé que los hinchas locales permanezcan unos minutos dentro del estadio después del encuentro, hasta que el público visitante se retire de las inmediaciones. Esta medida apunta a reducir las posibilidades de que se produzcan cruces entre ambas parcialidades.
Los ómnibus saldrán hacia la autopista
Uno de los puntos que generó cuestionamientos entre los vecinos de la avenida Juan B. Justo el año pasado fue la orientación de los ómnibus de Rosario Central al salir del estadio, ya que debían desplazarse hacia el centro de la ciudad.
Esta vez, la Policía prevé modificar esa logística. “Nosotros prevemos que directamente salgan en el sentido contrario, hacia la autopista”, anticipó Yñigo.
La intención es que queden estacionados con orientación hacia la salida de la ciudad desde el momento en que lleguen al estadio.
Documento y entrada en mano
El operativo también incluirá controles mediante el programa Tribuna Segura. Por ese motivo, Yñigo recomendó a los asistentes concurrir con el documento de identidad y la entrada, que serán requeridos durante el ingreso al estadio.
La Policía busca combinar los controles de acceso con la custodia de los visitantes y las modificaciones en la circulación de los colectivos. El objetivo es que el encuentro se desarrolle con normalidad, sin repetir los episodios del año pasado y sin alterar la vida cotidiana de los vecinos de las zonas involucradas.