El Gobierno le prohibió el ingreso a la Argentina a un periodista brasileño que había criticado a Milei

En los días previos a su expulsión, Tomaz había publicado mensajes críticos contra Milei y manifestado su respaldo a Lula. El viernes 2 de octubre, por ejemplo, cuestionó al Presidente argentino en una publicación que acompañó con una imagen del mandatario brasileño durante la campaña electoral, con una remera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.