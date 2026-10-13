El Gobierno le prohibió el ingreso a la Argentina a un periodista brasileño que había criticado a Milei
Rogerio Tomaz Jr. fue detenido en Aeroparque y obligado a regresar a San Pablo. Desde la Dirección Nacional de Migraciones argumentaron que no cumplía con los requisitos para mantener la residencia permanente. Santiago Caputo y Juan Carreira celebraron la medida en redes sociales.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino prohibió el ingreso al país del periodista brasileño Rogerio Tomaz Jr. en Aeroparque, tras revocar su residencia por irregularidades migratorias.
- Migraciones alegó falta de arraigo y escasa estadía del cronista, quien mantenía fuertes cruces en redes sociales con funcionarios oficiales por sus críticas a Javier Milei.
- El episodio profundiza el distanciamiento diplomático e ideológico entre los gobiernos de Argentina y Brasil, actualmente con relaciones bilaterales en niveles mínimos.
El Gobierno nacional canceló la residencia permanente y prohibió el ingreso a la Argentina del periodista brasileño Rogerio Tomaz Jr., quien había publicado críticas contra el presidente Javier Milei y expresado su apoyo al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El periodista fue detenido el lunes en el Aeroparque Jorge Newbery y obligado a regresar a San Pablo.
La medida generó repercusiones en las redes sociales, donde funcionarios y referentes del oficialismo celebraron la decisión. Desde la Dirección Nacional de Migraciones, en tanto, argumentaron que el periodista no cumplía con las condiciones exigidas para conservar su residencia permanente en el país.
Por qué el Gobierno le prohibió el ingreso a Rogerio Tomaz Jr.
Según publicó Infobae, las autoridades migratorias le informaron a Tomaz que no podía ingresar a la Argentina porque había permanecido apenas 153 días en el territorio nacional desde que obtuvo la residencia permanente, el 20 de enero de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Además, desde el organismo señalaron que el periodista no tenía un trabajo acreditado en el país, no estudiaba ni registraba vínculos familiares. También indicaron que no residía en el domicilio que había declarado ante Migraciones.
Fuentes del Ministerio de Seguridad consultadas por el diario La Nación sostuvieron que la cancelación de la residencia respondió a la escasa permanencia de Tomaz en el territorio argentino durante el período correspondiente. El organismo depende de esa cartera.
FicarÃ¡ bem guardado esse deboche de um assessor de narcos e ladrÃµes de criptomoedas. O tempo Ã© o senhor da razÃ£o https://t.co/JH6QZ6iVzc— RogÃ©rio Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) October 12, 2026
Santiago Caputo y Juan Carreira celebraron la expulsión del periodista
El asesor presidencial Santiago Caputo reaccionó en redes sociales después de conocerse el caso. “Te falló el operativo, campeón”, escribió en X junto a una fotografía de Tomaz con Lula da Silva.
El periodista brasileño respondió con críticas al funcionario y afirmó que guardaría el mensaje. En su publicación, cuestionó los vínculos políticos de Caputo y sostuvo que el tiempo pondría a cada uno en su lugar.
También celebró la medida Juan Carreira, conocido en redes sociales como Juan Doe y director de la Oficina de Respuesta Presidencial. El funcionario publicó un mensaje contra Tomaz en el que destacó su expulsión y celebró que un simpatizante de la izquierda dejara de residir en la Argentina.
Carreira y el periodista brasileño habían protagonizado cruces públicos en las redes sociales.
Las críticas de Rogerio Tomaz Jr. a Javier Milei
En los días previos a su expulsión, Tomaz había publicado mensajes críticos contra Milei y manifestado su respaldo a Lula. El viernes 2 de octubre, por ejemplo, cuestionó al Presidente argentino en una publicación que acompañó con una imagen del mandatario brasileño durante la campaña electoral, con una remera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.
El periodista también concedió entrevistas a medios argentinos vinculados al kirchnerismo, entre ellos Página/12 y El Destape, antes de las elecciones presidenciales brasileñas.
En su cuenta de X mantiene fijada una fotografía junto a Lula, tomada en noviembre de 2025, y una imagen de un ejemplar del libro Conversaciones con Pepe Mujica, del periodista Néstor Restivo.
La decisión se produce en medio de las tensiones entre Milei y Lula
La expulsión se conoció en un contexto de relaciones diplomáticas tensas entre la Argentina y Brasil. Los vínculos entre ambos gobiernos se deterioraron durante la gestión de Milei, en particular por las declaraciones del Presidente argentino contra Lula y su respaldo al espacio político de Jair Bolsonaro.
Milei había expresado su apoyo a la candidatura de Flavio Bolsonaro, aliado de su espacio político, en la contienda electoral brasileña frente al sector del actual mandatario. El Presidente argentino también participó en un acto del Partido Liberal en San Pablo, donde respaldó esa candidatura.
A principios de agosto, las relaciones diplomáticas entre ambos países quedaron reducidas al nivel de encargados de negocios, por decisión de Brasilia.
La embajada brasileña consideró que el caso de Tomaz correspondía a un asunto consular y evitó vincularlo con las diferencias políticas entre los presidentes. La situación del periodista quedó así enmarcada en una decisión migratoria que tuvo repercusiones públicas por sus antecedentes de confrontación con funcionarios del Gobierno argentino.