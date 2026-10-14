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Yacyretá abrió las compuertas por la crecida del Paraná y monitorea el aumento del caudal

La central hidroeléctrica puso en marcha la maniobra, tras lluvias en la cuenca del Iguazú que superaron ampliamente las previsiones.

La Central Hidroeléctrica abrió las compuertas del vertedero principal. YACYRETÁ
La Central Hidroeléctrica abrió las compuertas del vertedero principal. YACYRETÁ
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Yacyretá abrió las compuertas de su vertedero principal en el río Paraná tras registrarse intensas lluvias en la cuenca del Iguazú que quintuplicaron los valores pronosticados.
  • Al ser una central de paso sin capacidad de acopio prolongado, la represa debió regular un caudal de 35.000 m³/s. La última apertura similar ocurrió en octubre de 2023.
  • Las autoridades monitorean el incremento del agua y evalúan ampliar gradualmente la apertura de las compuertas según los aportes de las represas ubicadas aguas arriba.
Resumen generado con IA

La crecida de los ríos Paraná e Iguazú llevó a la central hidroeléctrica de Yacyretá a abrir las compuertas de su vertedero principal, con el objetivo de regular el caudal de agua. La medida se adoptó luego de que las precipitaciones registradas en la cuenca del Iguazú superaran ampliamente los valores previstos.

Desde la represa explicaron que la maniobra forma parte de las operaciones habituales para atenuar los picos de crecida. Alejandra Cristanchi, jefa argentina de Hidrología de Yacyretá, señaló que las lluvias registradas entre la noche del sábado y la mañana del domingo fueron cinco veces superiores a lo pronosticado.

La apertura busca amortiguar el incremento del caudal que llega a la central, ubicada aguas abajo de otras represas y que recibe aportes de distintas zonas de la cuenca, consignó el sitio TN.

Yacyretá es una central hidroeléctrica de paso, por lo que no dispone de capacidad de almacenamiento suficiente para retener grandes volúmenes de agua durante períodos prolongados. Por ese motivo, los operadores deben ajustar las descargas en función del caudal que ingresa y de las condiciones hidrológicas de la región.

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La última apertura del vertedero principal había ocurrido en octubre de 2023, cuando otra crecida obligó a mantener las compuertas abiertas hasta fines de noviembre. En esta oportunidad, la decisión respondió al aumento de los aportes de los ríos Paraná e Iguazú y a la previsión de que el caudal continúe creciendo.

De acuerdo con los responsables de la central, la descarga total se encontraba en torno al 30% de la capacidad prevista para la instalación. En ese momento, 18 unidades de generación estaban en funcionamiento y otras dos se encontraban en rehabilitación. El caudal del río rondaba los 35.000 metros cúbicos por segundo, con tendencia creciente.

Evalúan ampliar la apertura de las compuertas

Las autoridades de Yacyretá siguen de cerca la evolución de los ríos y analizan diariamente la posibilidad de incrementar las descargas. Para tomar esa decisión, tienen en cuenta la información sobre las operaciones de las centrales ubicadas aguas arriba y los aportes de las distintas cuencas.

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Cristanchi explicó que cualquier modificación requiere evaluar previamente los datos hidrológicos. La operación se desarrolla de manera gradual y bajo supervisión técnica, con controles para verificar la posición de las compuertas y regular el paso del agua.

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