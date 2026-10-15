“La Maestría”: el documental de un tucumano se proyectará por primera vez en Derecho de la UNT

Resumen para apurados
- El tucumano Facundo Cabral proyectará este viernes su documental "La Maestría" en la Facultad de Derecho de la UNT para debatir sobre justicia y Filosofía del Derecho.
- La obra nació en la UBA y recupera debates históricos de la disciplina, como el cruce entre Hans Kelsen y Carlos Cossio, mediante entrevistas a juristas destacados.
- Con entrada libre y gratuita, la función busca abrir el diálogo en la comunidad universitaria sobre el rol de los maestros y los principios éticos en la formación jurídica.
¿Qué significa la justicia? ¿El Derecho está formado por normas o también por la conducta humana? Estas preguntas atraviesan La Maestría, el documental dirigido por Facundo Cabral que se proyectará este viernes a las 18 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
La propuesta invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar de un encuentro que combina cine, filosofía y reflexión académica. A través de entrevistas a referentes de la Filosofía del Derecho, la película recorre distintas corrientes de pensamiento y recupera debates que marcaron la historia de esta disciplina.
Entre ellos aparece la conocida polémica entre el jurista austríaco Hans Kelsen, referente del positivismo jurídico, y el argentino Carlos Cossio, creador de la teoría egológica del Derecho. Sus posturas abrieron distintas discusiones sobre cómo entender el fenómeno jurídico y qué lugar ocupan las normas y la conducta humana en su definición.
Del aula a la pantalla
El documental nació en el ámbito de la Maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como una iniciativa vinculada con quienes formaban parte de ese espacio académico. Su preestreno tuvo lugar en diciembre de 2023, con la participación de Ricardo A. Guibourg, director de la maestría; Nora Wolfzun, docente, y el propio Cabral, estudiante y realizador de la película.
La obra también invita a pensar el papel de los maestros en la formación universitaria: cómo transmiten sus ideas, qué huellas dejan en sus estudiantes y de qué manera sus aportes siguen presentes en las discusiones actuales.
La función comenzará a las 18 en el Aula Magna de la Facultad, ubicada en 25 de Mayo 471. La actividad será libre y gratuita, por lo que podrán asistir estudiantes, docentes y personas interesadas en la temática.
La propuesta busca abrir un espacio para revisar ideas que atraviesan tanto la formación jurídica como la vida en sociedad. Porque pensar el Derecho también implica preguntarse qué entendemos por justicia y qué principios queremos que orienten nuestras decisiones.
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