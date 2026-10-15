“La Maestría”: el documental de un tucumano se proyectará por primera vez en Derecho de la UNT

Del aula a la pantalla

El documental nació en el ámbito de la Maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como una iniciativa vinculada con quienes formaban parte de ese espacio académico. Su preestreno tuvo lugar en diciembre de 2023, con la participación de Ricardo A. Guibourg, director de la maestría; Nora Wolfzun, docente, y el propio Cabral, estudiante y realizador de la película.