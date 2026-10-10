La floración en cañaverales tucumanos responde a la coincidencia de varias condiciones ambientales

En Tucumán, el período potencialmente inductivo ocurre entre mediados de febrero y marzo, cuando el fotoperíodo disminuye progresivamente desde 12 horas 40 minutos hasta 11 horas 50 minutos. Sin embargo, que se presente este fotoperíodo no significa necesariamente que la caña florezca. Para que el proceso se inicie y avance deben coincidir otras condiciones favorables: temperaturas nocturnas superiores a 18,3° C, una adecuada disponibilidad de humedad en el suelo -necesaria para la síntesis de hormonas y de metabolitos, y para su translocación al tallo- y un estado de madurez fisiológica de entre dos y cuatro entrenudos maduros, como mínimo.