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Hockey: quiénes son los tucumanos de Las Leonas y Los Leones que juegan el Argentino en Córdoba

Todos se formaron en clubes tucumanos y vistieron la celeste y blanca. Ahora son las cartas fuertes de los seleccionados de la ATAH.

DE SELECCIÓN. Sauze, Santamarina, Dulor Marchesi y Lazcano, que ya vistieron la celeste y blanca, son las cartas internacionales de los “Naranjas”.
DE SELECCIÓN. Sauze, Santamarina, Dulor Marchesi y Lazcano, que ya vistieron la celeste y blanca, son las cartas internacionales de los “Naranjas”.
Hace 6 Min

Los seleccionados tucumanos de hockey sobre césped tienen sello internacional en el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores que se juega en Córdoba. Victoria Sauze Valdez y Paula Santamarina, de Las Leonas; Delfina Lazcano, campeona con Las Leoncitas, y Luca Dulor Marchesi, de Los Leones, ya vistieron la camiseta argentina y ahora defienden los colores de la Asociación Tucumana Amateur de Hockey (ATAH).

La de mayor recorrido es Sauze, capitana de las “Naranjas”. Nacida el 21 de julio de 1991 y formada en Tucumán Rugby, la volante juega en San Lorenzo y construyó con Las Leonas una trayectoria repleta de logros: medallas de plata y de bronce en los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024, el subcampeonato mundial de 2022 y el título del mundo en 2026, además de dos oros panamericanos y la Hockey Pro League 2022.

Santamarina, por su parte, ya dejó su huella en el torneo con uno de los goles del 3-0 ante Chaco. La delantera, nacida el 27 de agosto de 2002, también surgió de Tucumán Rugby, hoy juega en River Plate, ya debutó en Las Leonas y conquistó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2026.

La nueva camada

Lazcano es otra de las piezas con experiencia internacional. La arquera, formada en Huirapuca y hoy radicada en Buenos Aires, se consagró en abril campeona invicta de la Copa Panamericana Junior con Las Leoncitas, en Chile, y en agosto fue convocada por primera vez a una concentración de Las Leonas, en el CeNARD.

El más joven del grupo es Dulor Marchesi, defensor del equipo de caballeros. Nacido el 17 de abril de 2009, se formó en San Martín y juega en Ducilo. Con apenas 17 años, ya fue campeón panamericano junior con Los Leoncitos y ganó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos 2026. 

Todos ya están en carrera en Córdoba. Sauze, Santamarina y Lazcano forman parte del plantel que debutó con un 3-0 ante Chaco, mientras que Dulor Marchesi se estrenará hoy, a las 18.30, en el exigente duelo de los caballeros frente a Buenos Aires.

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