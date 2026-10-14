Hockey: quiénes son los tucumanos de Las Leonas y Los Leones que juegan el Argentino en Córdoba

La de mayor recorrido es Sauze, capitana de las “Naranjas”. Nacida el 21 de julio de 1991 y formada en Tucumán Rugby, la volante juega en San Lorenzo y construyó con Las Leonas una trayectoria repleta de logros: medallas de plata y de bronce en los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024, el subcampeonato mundial de 2022 y el título del mundo en 2026, además de dos oros panamericanos y la Hockey Pro League 2022.