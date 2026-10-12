Trump reclama el Nobel de la Paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a encontrarse con que el Nobel de la Paz le es esquivo y reclamó porque no se lo dieron a él, en vez de a Navi Pillay, la jurista sudafricana que defendió a Nelson Mandela, una experta en derechos humanos y sistema internacional de juzgamiento de crímenes,
Dijo que él merecía el premio y se ufanó de haber puesto fin a ocho guerras, logrado la liberación de rehenes israelíes de Hamas y capturado a Nicolás Maduro, además de haber impedido que Irán tuviera un arma nuclear. Trump alardeó de sus logros en la política internacional y calificó de increíble que ni él ni su país recibieran el Premio Nobel de la Paz, otorgado el viernes a Navi Pillay, jurista con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
Afirmó que el Nobel de la Paz se le concedió a “una persona de la que nunca había oído hablar” y definió a la ex jueza y cocreadora de la Corte Penal Internacional (CPI) como una persona progresista “que trabaja en las Naciones Unidas” y afirmó que el premio “ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y, en realidad, enemigos de la civilización”, y lo consideró corrupto.