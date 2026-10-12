Trump reclama el Nobel de la Paz

Dijo que él merecía el premio y se ufanó de haber puesto fin a ocho guerras, logrado la liberación de rehenes israelíes de Hamas y capturado a Nicolás Maduro, además de haber impedido que Irán tuviera un arma nuclear. Trump alardeó de sus logros en la política internacional y calificó de increíble que ni él ni su país recibieran el Premio Nobel de la Paz, otorgado el viernes a Navi Pillay, jurista con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.