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El SMN mantiene la alertas amarilla por el frente frío y anticipa fuertes tormentas en varias provincias

El frente frío continuará sobre distintas regiones del país, con acumulados de lluvia de hasta 50 milímetros y posibles complicaciones en las actividades cotidianas.

El SMN mantiene las alertas por el frente frío y anticipa fuertes tormentas en varias provincias
El SMN mantiene las alertas por el frente frío y anticipa fuertes tormentas en varias provincias
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este miércoles alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos para siete provincias argentinas debido al avance de un frente frío que genera inestabilidad.
  • Se prevén acumulados de lluvia de hasta 50 mm, caída de granizo y ráfagas superiores a 100 km/h en el norte, en una semana marcada por una fuerte inestabilidad atmosférica.
  • Las autoridades advierten sobre riesgos materiales y la interrupción de actividades cotidianas, por lo que recomiendan seguir los avisos oficiales ante la evolución del temporal.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias persistentes y vientos fuertes para distintas provincias de Argentina durante este miércoles 14 de octubre. En una semana marcada por condiciones meteorológicas cambiantes, el organismo anticipó que continuará el frente frío y advirtió sobre posibles fenómenos intensos en varias regiones.

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Las provincias bajo advertencia son Río Negro, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Mendoza, Salta y Jujuy, aunque los fenómenos previstos varían según la zona. El SMN señaló que las condiciones podrían provocar inconvenientes y afectar temporalmente las actividades cotidianas.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN informó que Río Negro, La Pampa, San Luis y Santa Fe se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. En estas zonas se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por distintos fenómenos meteorológicos.

Entre los riesgos previstos se encuentran: abundantes precipitaciones en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento. De acuerdo con el parte oficial, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades habituales.

Qué provincias están bajo alerta por lluvias persistentes

La advertencia por lluvias persistentes alcanza a Mendoza y sectores de La Pampa. Para estas regiones, el organismo meteorológico prevé precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros.

Las condiciones podrían generar complicaciones según la intensidad y la persistencia de las lluvias en cada localidad.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Salta y Jujuy

El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de Salta y Jujuy. Según el pronóstico, se esperan velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

La intensidad del viento representa un factor de riesgo, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones de los avisos meteorológicos oficiales.

Las alertas corresponden a distintas áreas del país y los fenómenos pueden variar de acuerdo con la ubicación y la evolución de las condiciones atmosféricas durante la jornada.

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