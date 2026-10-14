El SMN mantiene la alertas amarilla por el frente frío y anticipa fuertes tormentas en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias persistentes y vientos fuertes para distintas provincias de Argentina durante este miércoles 14 de octubre. En una semana marcada por condiciones meteorológicas cambiantes, el organismo anticipó que continuará el frente frío y advirtió sobre posibles fenómenos intensos en varias regiones.