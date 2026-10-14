Ley de Salud Mental: “La reforma es necesaria, pero debe hacerse con los trabajadores”

Su segunda objeción es el lugar del médico: según dijo, el proyecto vuelve a ubicar su figura por encima de la de otros trabajadores de la salud mental, como los psicólogos. Recordó que la exigencia de que haya un psiquiatra en los equipos de atención debió reformularse porque no alcanzan los psiquiatras en el país, y que entonces se amplió a médicos clínicos. “Esto no se trata en absoluto de una defensa corporativa de nuestro campo; pero estar bajo la dirección de un médico psiquiatra es retroceder nuevamente a una discusión que ya habíamos zanjado hace 30 años; es profundamente regresivo. Y no hablo exclusivamente de los psicólogos; pero la mayor cantidad de profesionales que atendemos las demandas de salud mental somos los psicólogos”, manifestó.