La danza clásica le dice adiós a Adriana Soria

Soria desplegó una extensa e intensa carrera sobre y abajo del escenario (integró incluso el cuerpo estable de la Provincia), con una academia que la tuvo como dedicada guía, que cuidaba cada detalle en la formación de su alumnado. “Durante más de 20 años fue el alma de nuestra escuela; nos deja físicamente, pero su legado perdurará por siempre. Adriana fue una mujer de lucha incansable, con aciertos y errores, pero siempre auténtica. Dio todo por este espacio, por cada uno de nosotros, y su huella está marcada en cada rincón y en lo más profundo de nuestra historia. Tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros. Tu fuerza, tu pasión y tu dedicación permanecerán en nuestra escuela que continúa unida y en todos los que cruzamos tu camino. Te amamos y siempre te llevaremos en el corazón”, se publicó desde la institución.