Una casa con dos toneladas de plástico reciclado: cómo es la vivienda que se armó en 15 horas

Resumen para apurados
- En julio de 2023, la ONG TETO entregó en San Pablo, Brasil, una casa de plástico reciclado a una familia vulnerable para brindarle un hogar digno.
- La vivienda de 27 m² se armó en 15 horas con dos toneladas de bloques encastrables e incluye paneles solares y sistemas de recolección de agua.
- La prueba piloto busca replicarse en mil hogares, combinando soluciones contra el déficit habitacional con la reducción de residuos plásticos.
¿Se puede transformar el plástico que termina en la basura en un hogar? En Carapicuíba, una localidad de la región metropolitana de San Pablo, Brasil, un proyecto convirtió dos toneladas de residuos en una vivienda de 27 metros cuadrados. La estructura se montó en apenas 15 horas y cuenta con paneles solares, un sistema para recolectar agua de lluvia y un dispositivo para tratar las aguas residuales.
La beneficiaria fue Rejane Alves de Souza, una mujer de 45 años, madre de nueve hijos y abuela de doce nietos. Antes de recibir la casa, vivía en una construcción precaria en la comunidad de Porto de Areia, sin condiciones adecuadas de seguridad e higiene.
Cómo se construyó
La vivienda, bautizada Moradia Semente Eco Sustentável, se inauguró en julio de 2023. El proyecto fue impulsado por la organización social TETO Brasil junto con las empresas Fuplastic y Amanco Wavin y la ONG Biosaneamento.
Para levantar las paredes utilizaron bloques fabricados con plástico reciclado. Las piezas se encastran entre sí, como los bloques de un juego de construcción, y permiten armar la estructura sin recurrir a los métodos tradicionales de albañilería. En total, se emplearon unas dos toneladas de plástico procesado. El techo también se fabricó con materiales reciclados provenientes de embalajes descartados.
Este sistema permitió completar el montaje en aproximadamente 15 horas. La rapidez de la construcción es una de las características centrales de la propuesta, que busca ofrecer soluciones habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad.
Paneles solares y agua de lluvia: una casa sustentable
La casa tiene 27 metros cuadrados distribuidos entre una sala integrada con la cocina, un dormitorio independiente y un baño completo. También cuenta con ventanas, conexión de agua potable y electricidad.
Entre sus características sustentables, incorpora paneles solares para generar energía eléctrica y canaletas que permiten recolectar agua de lluvia. Además, dispone de un biodigestor, un sistema que trata las aguas residuales antes de su eliminación, y una zanja que permite que el líquido tratado se filtre en el suelo.
La vivienda funcionó como una experiencia piloto dentro de los proyectos de TETO Brasil. La organización planteó la posibilidad de replicar el modelo para alcanzar mil soluciones habitacionales, una meta sujeta a la disponibilidad de fondos, materiales y terrenos adecuados.
La iniciativa muestra cómo los residuos plásticos pueden convertirse en materiales para construir viviendas y, al mismo tiempo, reducir parte de la basura que contamina el ambiente. Para familias que viven en condiciones precarias, propuestas como esta también abren una posibilidad concreta: acceder a un hogar con espacios propios y servicios básicos.