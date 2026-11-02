Una casa con dos toneladas de plástico reciclado: cómo es la vivienda que se armó en 15 horas

¿Se puede transformar el plástico que termina en la basura en un hogar? En Carapicuíba, una localidad de la región metropolitana de San Pablo, Brasil, un proyecto convirtió dos toneladas de residuos en una vivienda de 27 metros cuadrados. La estructura se montó en apenas 15 horas y cuenta con paneles solares, un sistema para recolectar agua de lluvia y un dispositivo para tratar las aguas residuales.