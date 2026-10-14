Pasaron 33 años y los tucumanos siguen reclamando por los colectivos: el archivo que lo demuestra

En paralelo, la discusión sobre el futuro del transporte también involucra a las empresas que prestan el servicio. Los planteos de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) sobre los costos de funcionamiento y la actualización de la tarifa forman parte de un escenario en el que la reorganización de los recorridos deberá ir acompañada de condiciones que permitan sostener las frecuencias y la prestación.