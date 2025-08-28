Secciones
Tucumán en sepia: imágenes de un tiempo que no se fue y que todavía laten en nuestra memoria

La familia Robles rescata y digitaliza videos inéditos que van desde los años 60 hasta los 2000. La Casa Histórica, el parque 9 de Julio, carnavales o casamientos en diferentes épocas reviven en un archivo íntimo y colectivo que devuelve al presente el "Jardín de la República".

Maipú primera cuadra llegando a 24 de septiembre, 1993 Maipú primera cuadra llegando a 24 de septiembre, 1993
Hace 1 Hs

Revivir el pasado es la nostalgia del presente. Y en Tucumán, donde cada esquina parece guardar un recuerdo, una cuenta en redes sociales se encarga de abrir cofres olvidados y dejarnos asomar a un tiempo que se creía perdido. La familia Robles, con su proyecto @robles_digitalizaciones, se convirtió en la guardiana de un archivo íntimo y colectivo. Imágenes, videos y sonidos que van desde los años 60 hasta los 2000, con tesoros que hoy recobran luz.

En el bául de los recuerdos se ve a la Casa Histórica en 1994, antes de que la calle Congreso se volviera peatonal, todavía rodeada de coches y personas apresuradas. Allí, también, se ven las transmisiones de Canal 8 y Canal 10 con sus cierres en la década del 90, con esas voces que marcaban el final de cada jornada y que hoy todavía resuenan en quienes crecieron frente a esas pantallas.

Las imágenes capturan mucho más que edificios o paisajes tucumanos: son, se podría decir, espejos de modas y costumbres que ya no están. Los peinados altos de los 60, los vestidos vaporosos de los 70, las telas brillantes y los colores intensos de los 80, las camisas estampadas y el aire libre de los años 90. Magia pura. 

No solo eso. Cada imagen no solo guarda la estética de su época, sino también la música que la acompañaba: tangos en los clubes de barrio, rock en los bares, cumbias en los carnavales que transformaban a los clubes en una fiesta colectiva.

De repente, un domingo cualquiera de 1981 revive la cuadra Bulnes 312, donde un hombre y unos niños posan para la cámara en un barrio que ya cambió de piel. Como un milagro doméstico, las cintas gastadas de VHS o los cassettes guardados en un cajón encuentran nueva luz gracias al trabajo de esta digitalización.

Sí, esos recuerdos que parecían perdidos ahora viajan en un pendrive, flotan en la nube y regresan al presente con una nitidez inesperada. El Parque 9 de Julio aparece en todo su esplendor en 1996, con la ya desaparecida confitería El Lago, epicentro de reuniones familiares y bailes inolvidables.

De más está decir que cada publicación es un viaje. No importa si es un casamiento filmado en Súper 8, un cumpleaños de 15 con vals y torta inmensa, o una grabación en cassette. Todo vuelve con la claridad de lo irremplazable.  

Y en medio de ese archivo inesperado, aparecen también escenas de la cultura popular que marcaron una época, como la visita de los personajes del Chavo del 8 al norte argentino, con su humor entrañable y la sonrisa intacta de quienes los vieron pasar.

“Digitalizamos tus recuerdos y los guardamos en un pendrive o en la nube”, anuncian los Robles en su cuenta. Pero, en realidad, lo que hacen es mucho más. Rescatan, sin querer queriendo, pedacitos de vida y los devuelven a la memoria colectiva. 

Porque el Tucumán que muestran no es solo un Tucumán del pasado; es el Tucumán que seguimos siendo. Porque mirar esas imágenes no es mirar hacia atrás: es volver a sentir, por un instante, que el tiempo no nos arrebató del todo lo que fuimos. Y hoy late cada vez más fuerte en la pantalla de nuestros celulares.

