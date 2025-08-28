Tucumán en sepia: imágenes de un tiempo que no se fue y que todavía laten en nuestra memoria

En el bául de los recuerdos se ve a la Casa Histórica en 1994, antes de que la calle Congreso se volviera peatonal, todavía rodeada de coches y personas apresuradas. Allí, también, se ven las transmisiones de Canal 8 y Canal 10 con sus cierres en la década del 90, con esas voces que marcaban el final de cada jornada y que hoy todavía resuenan en quienes crecieron frente a esas pantallas.