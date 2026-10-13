Colegiales, el objetivo más concreto: rival por rival, lo que necesita San Martín para entrar al Reducido

San Martín llega a las tres últimas fechas de la fase regular de la Primera Nacional con la calculadora en la mano. La derrota 1 a 0 frente a Atlanta, el domingo en Villa Crespo, lo dejó décimo en la zona B, con 43 puntos y a cuatro de Colegiales, el último equipo que hoy clasifica al Reducido por el segundo ascenso. Con nueve puntos en juego, el equipo de Alejandro Orfila ya no depende solo de sí mismo: necesita ganar todo y que tropiece uno (o varios) de los que tiene por delante.