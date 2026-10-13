Colegiales, el objetivo más concreto: rival por rival, lo que necesita San Martín para entrar al Reducido

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán quedó obligado a ganar los últimos tres partidos de la Primera Nacional tras perder el domingo ante Atlanta, para intentar clasificar al Reducido.
- Con 43 puntos en la zona B, el equipo de Orfila se ubica a cuatro unidades de Colegiales, por lo que ya no depende de sí mismo y necesita tropiezos de rivales directos.
- El "Santo" definirá su pase frente a Midland, Quilmes y Colegiales, con la exigencia histórica de hilvanar tres victorias consecutivas por primera vez en el torneo.
San Martín llega a las tres últimas fechas de la fase regular de la Primera Nacional con la calculadora en la mano. La derrota 1 a 0 frente a Atlanta, el domingo en Villa Crespo, lo dejó décimo en la zona B, con 43 puntos y a cuatro de Colegiales, el último equipo que hoy clasifica al Reducido por el segundo ascenso. Con nueve puntos en juego, el equipo de Alejandro Orfila ya no depende solo de sí mismo: necesita ganar todo y que tropiece uno (o varios) de los que tiene por delante.
El propio entrenador lo reconoció antes de dejar el estadio Don León Kolbowski. “Vamos a necesitar sumar nueve de nueve, esa es la lógica, y dependeremos de algunos resultados”, admitió.
Si gana sus tres partidos, el “Santo” llegará a 52 puntos. Ese techo deja fuera de alcance a los cuatro primeros (Tristán Suárez y Temperley, con 59; Atlanta, con 58, y Gimnasia de Jujuy, con 55), por lo que la pelea por el último boleto se reduce a cinco equipos: Midland (51), Gimnasia y Tiro (49), Deportivo Maipú (48), Colegiales (47) y San Martín de San Juan (46). Para terminar octavo, necesita quedar por delante de al menos dos de ellos.
Dos finales en casa
Dos de los tres rivales del “Santo” están en esa lista. El domingo recibirá a Midland en La Ciudadela; después visitará a Quilmes, que con 39 puntos todavía no aseguró la permanencia, y cerrará la fase regular ante Colegiales, otra vez en Bolívar y Pellegrini. Son partidos de seis puntos. El antecedente no invita al optimismo: en la primera rueda perdió 2 a 0 con Midland y con Colegiales e igualó sin goles con Quilmes.
Rival por rival
- Midland, quinto con 51, es el más lejano. Después de visitar Tucumán, recibirá a Gimnasia y Tiro y cerrará en cancha de Atlanta. Para que San Martín lo supere, el equipo de Libertad tendría que perder los tres partidos: con un empate llegaría a 52 y la igualdad se definiría por diferencia de gol, rubro en el que hoy lo aventaja con holgura (+12 contra +2). Haría falta un derrumbe total.
- Gimnasia y Tiro, sexto con 49, tiene el cierre más exigente. Recibe a Atlanta, visita a Midland y termina en casa ante Quilmes. Para quedar por debajo de un San Martín perfecto, el “Albo” no debería sumar más de dos puntos.
- El panorama del “Cruzado”. Deportivo Maipú, séptimo con 48, visitará a Chacarita, que está en zona de descenso y pelea por salir; luego recibirá a Güemes de Santiago del Estero, último y ya condenado a terminar en el fondo, y cerrará en cancha de Tristán Suárez, que sueña con la final por el primer ascenso. El “Cruzado” no puede pasar de tres puntos, aunque Güemes asoma como un rival accesible.
- Colegiales, octavo con 47, es el objetivo más concreto. Antes de llegar a La Ciudadela visitará a Agropecuario y recibirá a Atlético de Rafaela, que viene de caer 4 a 0 contra Midland. Si San Martín gana sus tres partidos, le bastaría con que el equipo de Munro deje puntos en alguno de esos dos compromisos.
- El homónimo sanjuanino también pelea por un lugar. San Martín de San Juan, noveno con 46, recibirá a Temperley, visitará a Nueva Chicago y cerrará en casa ante Gimnasia de Jujuy. Dos de esos rivales pelean por la final y el otro, por no descender. El “Verdinegro” no debería sumar más de cinco puntos: con seis igualaría en 52, y hoy los homónimos están igualados en diferencia de gol y en goles a favor, los dos criterios de desempate que fija el reglamento antes del sorteo.
Un aliado inesperado
El cruce de calendarios ofrece guiños. Midland y Gimnasia y Tiro se enfrentarán en la fecha 35, por lo que al menos uno de los dos no sumará de a tres. Atlanta, el verdugo del domingo, puede transformarse en aliado: se enfrentará a Gimnasia y Tiro y a Midland con la obligación de ganar para pelear por la cima. Lo mismo vale para Tristán Suárez, Temperley y Gimnasia de Jujuy, que se cruzarán con Maipú y con el conjunto sanjuanino.
¿Qué necesita, entonces, San Martín? Si suma nueve puntos, deberán darse al menos dos de estas condiciones: que Colegiales no gane sus dos partidos previos, que San Martín de San Juan no sume más de cinco, que Maipú no supere los tres, que Gimnasia y Tiro no pase de dos o que Midland pierda todo.
Las dos primeras son las más accesibles. Con siete puntos, el panorama se complica y el mano a mano final con Colegiales pasaría a ser decisivo.
El problema es que la ecuación empieza por casa. En 33 fechas, el “Santo” ganó apenas 10 partidos y nunca logró enlazar tres victorias consecutivas. Para seguir con vida, necesita hacerlo justo ahora, cuando ya no queda margen para equivocarse.