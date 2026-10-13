Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J”

Resumen para apurados
- La policía detuvo en Lima a Luis Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J, prófugo buscado por la Justicia argentina por el triple crimen narco en Florencio Varela.
- El acusado eludía controles con identidad falsa. Las tres víctimas habían sido engañadas, torturadas y asesinadas en septiembre en una presunta venganza narco.
- El Gobierno argentino iniciará el trámite de extradición del presunto cabecilla para juzgarlo en el país y definir los roles dentro de la organización criminal.
Después de más de un año de investigación, detuvieron en Perú a Luis Alan Valverde Rodríguez, de 40 años, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela. El sospechoso, apodado “Papá”, era buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó el procedimiento y anticipó que se iniciará el proceso de extradición para que el detenido sea trasladado a la Argentina y responda ante la Justicia.
“Desde INTERPOL Lima me informaron que hoy, cerca de las 15 horas, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de ‘Pequeño J’, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela”, informó la funcionaria en sus redes sociales.
Cómo fue la detención del tío de “Pequeño J” en Perú
El operativo se realizó en las inmediaciones del centro bancario Compartamos, ubicado sobre la avenida Las Torres 270, en Huachipa, Lima. Según la información difundida sobre el caso, los investigadores localizaron al sospechoso a partir de tareas de inteligencia, seguimiento y análisis de información electrónica.
Fuentes de la investigación señalaron que Valverde Rodríguez habría logrado eludir distintos controles policiales durante el tiempo que permaneció prófugo mediante el uso de una identidad falsa. Según esas fuentes, se habría identificado como Miguel Gerardo Celestino Timaná.
El detenido es tío paterno de Tony Janzen Valverde Victoriano. Su hermano Manuel también figura entre las personas incorporadas a la investigación judicial por los asesinatos de las tres jóvenes.
Los investigadores sospechan que Luis Alan Valverde Rodríguez habría tenido un papel de liderazgo dentro de la presunta organización criminal vinculada con el caso. Entre los elementos que se analizan, habría sido identificado en imágenes de cámaras de seguridad del lugar donde las víctimas fueron trasladadas y asesinadas.
De qué acusan a Luis Alan Valverde Rodríguez
El hombre está imputado por homicidio agravado reiterado en concurso real, por hechos que, según la acusación, habrían sido cometidos con la participación premeditada de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género.
La detención en Perú abre una nueva etapa en la investigación, mientras las autoridades argentinas deberán avanzar con los procedimientos necesarios para concretar su extradición.
Cómo fue el triple crimen de Florencio Varela
Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez desaparecieron la noche del 19 de septiembre de 2025 en La Matanza, provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la investigación, las jóvenes habrían sido engañadas en Ciudad Evita con la promesa de asistir a una fiesta.
Luego fueron trasladadas en una camioneta hasta una vivienda situada en la calle Chañar 702, en Florencio Varela. Allí habrían sido maniatadas, golpeadas y torturadas antes de ser asesinadas.
Los cuerpos fueron enterrados en la misma propiedad y encontrados cinco días después de la desaparición.
La principal hipótesis de los investigadores vincula el triple crimen con una venganza relacionada con el narcotráfico. La causa continúa bajo investigación para establecer las responsabilidades de los distintos acusados y determinar el grado de participación de cada uno.