Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J”

Después de más de un año de investigación, detuvieron en Perú a Luis Alan Valverde Rodríguez, de 40 años, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela. El sospechoso, apodado “Papá”, era buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado.