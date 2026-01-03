Ciencia y tecnología: el verdadero motor del desarrollo tucumano

La conformación de la Mesa de Ciencia y Tecnología de Tucumán no es solo una buena noticia institucional: es una señal clara de hacia dónde debe orientarse el desarrollo de la provincia si se pretende un futuro sostenible, competitivo e inclusivo. En una provincia con una base productiva fuertemente apoyada en la agricultura y la industria, y con una riqueza natural extraordinaria, la ciencia y la tecnología dejan de ser un complemento para convertirse en una condición indispensable del desarrollo.