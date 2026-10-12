“Voy a tener mi oportunidad”: el agradecimiento de Arón Quiroga tras ganar los 21K LA GACETA

Resumen para apurados
- Tras ganar los 21K LA GACETA en Tucumán el domingo, el atleta Arón Quiroga difundió un video para agradecer el aliento y visibilizar su búsqueda de apoyo económico.
- El fondista celebró el triunfo junto a su familia y destacó el impacto en redes sociales, donde usuarios etiquetaron a marcas y al gobierno tras 15 años de carrera.
- Quiroga confía en conseguir sponsors y ayuda oficial para financiar sus entrenamientos y representar a la provincia en los principales certámenes atléticos del país.
Un día después de ganar los 21K LA GACETA, Arón Quiroga eligió dar las gracias. El fondista tucumano grabó un video de agradecimiento y arrancó por quienes compartieron la carrera con él. “Quiero agradecer a todos los atletas que ayer, en plena carrera, se tomaron un momento para alentarme. Para uno es algo muy lindo sentir ese cariño y no quería dejar pasar por alto el agradecerles a todos por eso”, expresó.
La repercusión de su triunfo también se sintió en las redes. “También quiero agradecer al equipo de periodistas de LA GACETA por la nota que me hicieron, que tuvo una repercusión muy grande en las redes. Gracias a ellos pude sumar muchos nuevos seguidores en Instagram, algo que hoy por hoy es muy importante para cualquier deportista a la hora de ser visto por alguna marca”, explicó.
Post Instagram
Los saludos tampoco llegaron solo de conocidos. “Agradezco los mensajes por Facebook y por Instagram de los distintos amigos que tengo en el país y también de gente que no conozco, pero que se siente identificada de alguna manera conmigo”, contó. El apoyo, además, se transformó en una cadena en las redes. “Sobre todo, gracias a todas las personas que se sumaron a apoyarme, a etiquetar a las distintas marcas deportivas y a las autoridades de la provincia. Mil gracias por su apoyo”, remarcó.
Ese respaldo alimenta una ilusión que Quiroga no esconde. “Estoy seguro de que pronto se va a dar esa ayuda que tanto necesito para poder representar a la provincia en las competencias más importantes del país”, aseguró. La paciencia también forma parte de su camino. “Hace 15 años que estamos en este deporte y estoy seguro de que voy a tener mi oportunidad. Mientras tanto, vamos a seguir entrenando duro para eso”, sostuvo.
De lo vivido el domingo, se quedó con lo afectivo. “Sobre la carrera, solo cosas lindas: poder compartir con mi familia. Estuvo mi papá, que hacía años no tenía la oportunidad de verme competir. No sabía que iba a estar ahí y fue muy emocionante verlo”, relató.
Un podio en familia
Al papá se sumaron otros afectos. “También estuvo mi mamá, mi esposa, mis dos hijas y, para mí, lo más preciado: poder volver a compartir un podio con mi bebé”, contó. El final del mensaje fue una promesa. “Seguramente ya les voy a estar compartiendo novedades positivas, estoy seguro. Un abrazo para todos”, cerró.