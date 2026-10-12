“Voy a tener mi oportunidad”: el agradecimiento de Arón Quiroga tras ganar los 21K LA GACETA

Los saludos tampoco llegaron solo de conocidos. “Agradezco los mensajes por Facebook y por Instagram de los distintos amigos que tengo en el país y también de gente que no conozco, pero que se siente identificada de alguna manera conmigo”, contó. El apoyo, además, se transformó en una cadena en las redes. “Sobre todo, gracias a todas las personas que se sumaron a apoyarme, a etiquetar a las distintas marcas deportivas y a las autoridades de la provincia. Mil gracias por su apoyo”, remarcó.