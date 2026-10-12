DeportesMás deportes

“Voy a tener mi oportunidad”: el agradecimiento de Arón Quiroga tras ganar los 21K LA GACETA

El fondista tucumano valoró el apoyo en las redes y confía en conseguir ayuda pronto. También habló de su papá y su bebé.

IMPULSO. Arón Quiroga, en la largada de los 21K LA GACETA, la carrera que terminó ganando el domingo.
IMPULSO. Arón Quiroga, en la largada de los 21K LA GACETA, la carrera que terminó ganando el domingo. Foto de Diego Araoz/LA GACETA.
Hace 53 Min

Resumen para apurados

  • Tras ganar los 21K LA GACETA en Tucumán el domingo, el atleta Arón Quiroga difundió un video para agradecer el aliento y visibilizar su búsqueda de apoyo económico.
  • El fondista celebró el triunfo junto a su familia y destacó el impacto en redes sociales, donde usuarios etiquetaron a marcas y al gobierno tras 15 años de carrera.
  • Quiroga confía en conseguir sponsors y ayuda oficial para financiar sus entrenamientos y representar a la provincia en los principales certámenes atléticos del país.
Resumen generado con IA

Un día después de ganar los 21K LA GACETA, Arón Quiroga eligió dar las gracias. El fondista tucumano grabó un video de agradecimiento y arrancó por quienes compartieron la carrera con él. “Quiero agradecer a todos los atletas que ayer, en plena carrera, se tomaron un momento para alentarme. Para uno es algo muy lindo sentir ese cariño y no quería dejar pasar por alto el agradecerles a todos por eso”, expresó.

La repercusión de su triunfo también se sintió en las redes. “También quiero agradecer al equipo de periodistas de LA GACETA por la nota que me hicieron, que tuvo una repercusión muy grande en las redes. Gracias a ellos pude sumar muchos nuevos seguidores en Instagram, algo que hoy por hoy es muy importante para cualquier deportista a la hora de ser visto por alguna marca”, explicó.

Post Instagram

Los saludos tampoco llegaron solo de conocidos. “Agradezco los mensajes por Facebook y por Instagram de los distintos amigos que tengo en el país y también de gente que no conozco, pero que se siente identificada de alguna manera conmigo”, contó. El apoyo, además, se transformó en una cadena en las redes. “Sobre todo, gracias a todas las personas que se sumaron a apoyarme, a etiquetar a las distintas marcas deportivas y a las autoridades de la provincia. Mil gracias por su apoyo”, remarcó.

Ese respaldo alimenta una ilusión que Quiroga no esconde. “Estoy seguro de que pronto se va a dar esa ayuda que tanto necesito para poder representar a la provincia en las competencias más importantes del país”, aseguró. La paciencia también forma parte de su camino. “Hace 15 años que estamos en este deporte y estoy seguro de que voy a tener mi oportunidad. Mientras tanto, vamos a seguir entrenando duro para eso”, sostuvo.

De lo vivido el domingo, se quedó con lo afectivo. “Sobre la carrera, solo cosas lindas: poder compartir con mi familia. Estuvo mi papá, que hacía años no tenía la oportunidad de verme competir. No sabía que iba a estar ahí y fue muy emocionante verlo”, relató.

Un podio en familia

Al papá se sumaron otros afectos. “También estuvo mi mamá, mi esposa, mis dos hijas y, para mí, lo más preciado: poder volver a compartir un podio con mi bebé”, contó. El final del mensaje fue una promesa. “Seguramente ya les voy a estar compartiendo novedades positivas, estoy seguro. Un abrazo para todos”, cerró.

Temas Carrera LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Complejo Natalio Mirkin será sede del Campeonato Argentino C-17 de futsal

El Complejo Natalio Mirkin será sede del Campeonato Argentino C-17 de futsal

Lo más popular
Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre
1

Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
2

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
3

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

Dolor por la muerte de Sarita Soro, la tucumana cuya historia trascendió durante la pandemia
4

Dolor por la muerte de Sarita Soro, la tucumana cuya historia trascendió durante la pandemia

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán
5

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán

Ranking notas premium
Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio
1

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
2

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
3

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público
4

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
5

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

Más Noticias
Depende de un cierre perfecto: las probabilidades de San Martín de meterse en el Reducido de la Primera Nacional

Depende de un cierre perfecto: las probabilidades de San Martín de meterse en el Reducido de la Primera Nacional

Un expresidente del Barcelona cuestionó a Lionel Messi: “¿Quién se ha creido?”

Un expresidente del Barcelona cuestionó a Lionel Messi: “¿Quién se ha creido?”

La historia del hijo de Piero y expareja de Juana Viale: la frase que le dijo a su padre cuando tenía apenas cuatro años

La historia del hijo de Piero y expareja de Juana Viale: la frase que le dijo a su padre cuando tenía apenas cuatro años

Dolor por la muerte de Sarita Soro, la tucumana cuya historia trascendió durante la pandemia

Dolor por la muerte de Sarita Soro, la tucumana cuya historia trascendió durante la pandemia

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

El día que el hijo de Romina Yan contó qué pasó cuando le dijeron que su mamá había muerto

El día que el hijo de Romina Yan contó qué pasó cuando le dijeron que su mamá había muerto

Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre

Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

Comentarios