El Complejo Natalio Mirkin será sede del Campeonato Argentino C-17 de futsal

Resumen para apurados
- Tucumán recibirá a 12 selecciones en el Campeonato Argentino C-17 de futsal del 19 al 24 de octubre en el Complejo Natalio Mirkin para definir al campeón nacional.
- Organizado por la asociación local y la CAFS, el torneo dividirá a los planteles en tres zonas; el anfitrión Tucumán debutará el lunes 19 ante Corrientes.
- El certamen otorgará visibilidad nacional a las promesas del futsal argentino y contará con televisación en los cruces finales, afianzando la plaza provincial.
Tucumán albergará el Campeonato Argentino C-17 de selecciones de fútbol de salón del 19 al 24 de octubre, con todos los partidos programados en el microestadio de San Martín, en el Complejo Natalio Mirkin. El certamen cuenta con la organización de la Asociación Tucumana de Fútbol de Salón y la fiscalización de la Confederación Argentina de la disciplina (CAFS).
La “Naranja”, conducida técnicamente por Enzo Cuevas —secundado por sus asistentes Juan Carrillo y Santiago Tejeda, junto al preparador físico Eduardo Sal—, buscará hacer valer la condición de anfitrión en la Zona C.
El estreno del combinado provincial será el lunes 19 a las 21.30 frente a Corrientes. La fase clasificatoria continuará el martes 20 ante Comodoro Rivadavia y se completará el miércoles 21 contra Río Grande, siempre en el turno central de las 21.30.
Formato y zonas
La competencia reunirá a 12 seleccionados repartidos en tres zonas:
- Zona A: Mendoza, Mar del Plata, San Rafael y Pico Truncado.
- Zona B: Paraná, Rosario, Gualeguaychú y Caleta Olivia.
- Zona C: Tucumán, Comodoro Rivadavia, Río Grande y Corrientes.
La lista tucumana
La nómina definitiva para afrontar el torneo quedó integrada de la siguiente manera:
- Arqueros: Lisandro Toledo y Valentín Abad.
- Postes: Geremias Kahlie, Bautista Cabrera y Mateo Salado.
- Alas: Yulian Núñez, Santiago Aguilar, Enzo Pérez, Mateo Sabate, Facundo Moyano, Juan Ignacio Nanterne y Fabricio Gutiérrez.
- Pívots: Benjamín Páez, Santino Jiménez e Ignacio Aragón.