El Complejo Natalio Mirkin será sede del Campeonato Argentino C-17 de futsal

Tucumán albergará el Campeonato Argentino C-17 de selecciones de fútbol de salón del 19 al 24 de octubre, con todos los partidos programados en el microestadio de San Martín, en el Complejo Natalio Mirkin. El certamen cuenta con la organización de la Asociación Tucumana de Fútbol de Salón y la fiscalización de la Confederación Argentina de la disciplina (CAFS).