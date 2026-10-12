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Tragedia en Bolivia: 10 muertos y cuatro heridos al caer una camioneta por un precipicio

El vehículo, que trasladaba principalmente a trabajadores mineros, desbarrancó unos 25 metros en una ruta de tierra cercana a Irupana, en la región de Los Yungas.

TRAGEDIA EN BOLIVIA. Reportan 10 muertos y cuatro heridos al caer una camioneta por un precipicio.
TRAGEDIA EN BOLIVIA. Reportan 10 muertos y cuatro heridos al caer una camioneta por un precipicio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diez mineros murieron y cuatro resultaron heridos este lunes en Los Yungas, Bolivia, al desbarrancar su camioneta por el mal clima y el mal estado de la ruta.
  • El vehículo cayó 25 metros hasta el lecho de un río en un camino de tierra hacia la mina 15 de Agosto. Vecinos y policías trabajaron en el rescate de las víctimas.
  • Los heridos permanecen internados mientras se investigan las causas del hecho y se aguarda la identificación de los cuerpos en la morgue judicial.
Resumen generado con IA

Diez personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este lunes cuando una camioneta que transportaba principalmente a trabajadores mineros cayó por un precipicio en la región de Los Yungas, cerca de la ciudad de La Paz, en Bolivia.

El siniestro ocurrió durante la madrugada, en una ruta de tierra próxima al poblado de Irupana, a unos 70 kilómetros al este de La Paz. Según informó el jefe de la Policía Departamental, Ricardo Terrazas, el vehículo cayó desde una altura de aproximadamente 25 metros.

“Hasta el momento tenemos a diez fallecidos y a cuatro personas heridas”, señaló el jefe policial ante la prensa. También indicó que las condiciones climáticas adversas y el estado del camino, de ripio y tierra, pudieron haber perjudicado la conducción y provocado que el chofer perdiera el control.

De acuerdo con los reportes preliminares de la Policía, la camioneta se salió de la vía y cayó por una pendiente hasta terminar en el lecho de un río. Los pasajeros se dirigían a trabajar en la mina 15 de Agosto, ubicada en la región de Los Yungas.

El rescate y la investigación

Vecinos de la zona participaron en las primeras tareas de auxilio antes de la llegada de los equipos policiales. El operativo estuvo marcado por las dificultades para acceder al lugar del accidente, donde las autoridades debieron rescatar a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas.

Los cuatro heridos fueron trasladados a los hospitales Del Sur y Agramont. En tanto, los familiares de los fallecidos se acercaron a la morgue judicial, adonde fueron llevados los cuerpos para su identificación.

Según informaron las autoridades, la mayoría de las personas afectadas trabajaba en una mina local. El vehículo involucrado pertenecería a una cooperativa que opera en el centro minero de Bolsa Negra.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron la camioneta destrozada en el fondo del precipicio, junto al río que atraviesa la zona.

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