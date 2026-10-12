Lautaro Godoy, el nuevo líder futbolístico de Atlético Tucumán: sus números y hasta cuándo tiene contrato

Sus méritos quedaron todavía más expuestos durante las últimas semanas. En los seis encuentros más recientes, participó directamente en cuatro de los seis goles de Atlético, en medio de una racha complicada desde lo colectivo. Y es justamente ahí donde aparece su condición de referente: cuando el equipo no encuentra respuestas y la pelota parece quemar, es Godoy quien toma la iniciativa. Se hace cargo de las pelotas paradas, gambetea con rebeldía, intenta pases entre líneas y prueba desde media distancia. En definitiva, asume las responsabilidades que se esperan de un futbolista determinante.