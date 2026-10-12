Tareas de limpieza: cuánto cobrará el personal doméstico en noviembre

En noviembre, el personal de casas particulares en general tendrá un incremento salarial. También se incorporará al salario la última parte del bono no remunerativo que se otorgó en agosto. Esta suma ahora pasará a formar parte del básico, por lo que el personal de limpieza, de cuidado de personas, de tareas específicas y los caseros deberán hacer un nuevo cálculo antes de cobrar para corroborar que todo esté incluido en el depósito del mes.