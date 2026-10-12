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Tareas de limpieza: cuánto cobrará el personal doméstico en noviembre

Aunque con diferentes montos, la actualización alcanzará al personal de tareas generales y específicas, además de los caseros y quienes se dedican al cuidado de personas.

Tareas de limpieza: cuánto cobrará el personal doméstico en noviembre
Foto: Perfil
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Empleadas domésticas en Argentina recibirán en noviembre un aumento salarial del 1,6%, acordado en paritarias por la Comisión Nacional del sector.
  • La medida integra el 25% restante del bono de agosto al sueldo básico de todas las categorías, luego del incremento del 1,7% liquidado durante octubre.
  • La hora básica para tareas generales subirá a $4.170,52, en un contexto donde distritos como Tucumán ya pagan montos superiores a las escalas oficiales.
Resumen generado con IA

En noviembre, el personal de casas particulares en general tendrá un incremento salarial. También se incorporará al salario la última parte del bono no remunerativo que se otorgó en agosto. Esta suma ahora pasará a formar parte del básico, por lo que el personal de limpieza, de cuidado de personas, de tareas específicas y los caseros deberán hacer un nuevo cálculo antes de cobrar para corroborar que todo esté incluido en el depósito del mes.

Personal doméstico: cuánto se pagará la hora de limpieza en octubre de 2026

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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares logró un acuerdo en las últimas paritarias llevadas a cabo. De allí que la Resolución 6/2026 y su rectificativa 7/2026 hubieran determinado que noviembre tendrá un aumento del 1.6%. Además, se agregará el 25% que restaba sumar al salario del bono entregado en agosto.

Cuánto se pagará en octubre al personal de limpieza

En octubre, el incremento del sueldo fue equivalente a un 1.7% más la incorporación del 50% del bono entregado en agosto. El personal de limpieza está nucleado dentro de la categoría de personal para Tareas Generales. En octubre, hubo dos montos para el pago por hora. Para el personal con retiro, fue de $4.064,08 y, para el personal sin retiro, de $4.337,53.

Por otra parte, el personal que recibió una paga por contratación mensual cobró un básico de $498.582,06 en el caso de retirarse de su lugar de trabajo y de $548.429,23 en caso de permanecer dentro de su lugar de trabajo.

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Aunque estas son las cifras oficiales determinadas por los organismos que representan al sector, en Tucumán hace meses se debaten las ínfimas sumas que se acuerdan para el personal doméstico. En general, las empleadas domésticas tucumanas perciben sumas aproximadas de entre el 50% y el 120% más.

Cuánto cobrará el personal de limpieza en noviembre

En noviembre se hará un nuevo ajuste y quienes realicen Tareas Generales recibirán $4.170,52 por hora trabajada con retiro del lugar de trabajo y $4.571,91 por hora sin retiro del lugar de trabajo. Los montos del pago mensual alcanzarán los $511.639,37 para el primer caso y $578.062,16 para el segundo.

Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en octubre 2026 tras el nuevo aumento

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Los roles para tareas específicas, como cocineros y otros con dedicación capacitada y especial, también tendrán un aumento de sueldo. Los trabajadores con retiro cobrarán $4.695,58 por hora y $574.828,75 el mes. Quienes no se retiren de su lugar de trabajo percibirán $5.092,83 por hora y $633.158,90 por mes.

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