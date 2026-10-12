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La Argentina mantiene los preparativos para la visita del papa León XIV, con operativos para multitudes

El Gobierno estima que la convocatoria podría alcanzar los siete millones de personas, mientras dirigentes políticos y la Iglesia expresaron sus deseos de una pronta recuperación del Pontífice.

El papa León XIV mañana deberá someterse a una operación.
El papa León XIV mañana deberá someterse a una operación.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina avanza con la organización para recibir al papa León XIV en noviembre en Buenos Aires y Córdoba, ante una convocatoria estimada en siete millones de personas.
  • Nación, provincias y la Iglesia coordinan la seguridad de tres misas, mientras el Pontífice afronta una cirugía por un nódulo pulmonar que genera incertidumbre sobre su salud.
  • La concreción definitiva de la histórica gira sudamericana dependerá del resultado de la operación médica y de las indicaciones que determinen la viabilidad de sus traslados.
Resumen generado con IA

Los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina continúan con la planificación de tres grandes celebraciones religiosas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. La organización contempla operativos de seguridad, dispositivos de circulación y servicios para recibir a multitudes, en un contexto de incertidumbre por la intervención quirúrgica a la que deberá someterse el Pontífice por un nódulo pulmonar.

León XIV será operado mañana: mantiene firme su intención de viajar a la Argentina

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Las actividades previstas incluyen un encuentro multitudinario en el entorno del Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; una celebración en la Basílica de Luján, y otra en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, en Córdoba. Según las estimaciones que se manejan en el Gobierno, la asistencia a las principales convocatorias podría alcanzar los siete millones de personas.

Cómo será la operación del papa León XIV y cuánto tiempo podría demandar su recuperación

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La magnitud de los eventos exige una coordinación entre las fuerzas federales de seguridad, las autoridades provinciales y los equipos municipales. En Luján, uno de los principales desafíos será organizar la llegada de los peregrinos y garantizar la circulación en los alrededores de la basílica.

El Gobierno y la Iglesia argentina expresaron su apoyo al papa León XIV y esperan novedades sobre su visita

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Entre las autoridades que participaron de las reuniones preparatorias estuvieron el nuncio apostólico, Michael Wallace Banach; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El Episcopado pidió rezar por la salud de León XIV: “Que el Señor le conceda fortaleza y paz”

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Milei, Kicillof y Llaryora expresaron su apoyo al Papa

El anuncio de la operación de León XIV generó expresiones de acompañamiento de dirigentes políticos argentinos, que le desearon una pronta recuperación y manifestaron su expectativa de recibirlo en noviembre.

El presidente Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó su afecto y sus deseos de una evolución favorable tras la intervención quirúrgica.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también transmitió sus deseos de recuperación y ratificó que su administración continuará con los preparativos para la visita. “A la espera de su histórica visita a nuestro país seguimos preparándonos para su llegada”, señaló en sus redes sociales.

En la misma línea, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó su expectativa por el encuentro previsto en su provincia y aseguró que los trabajos de organización seguirán adelante.

“Seguiremos preparando su llegada con mucha alegría y entusiasmo, con la esperanza de recibirlo muy pronto en nuestra tierra”, expresó.

El Episcopado convocó a acompañar la recuperación de León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, difundió un comunicado en el que invitó a los fieles a acompañar al Papa con sus oraciones durante los próximos días.

El documento, firmado también por el secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, expresó el deseo de que la intervención se desarrolle favorablemente y de que el Pontífice pueda recuperarse pronto.

Los obispos destacaron, además, la serenidad y la confianza con las que León XIV comunicó su situación médica, y convocaron a mantener el acompañamiento espiritual mientras avanza su recuperación.

La visita, pendiente de la evolución médica

La expectativa por la llegada del Papa se mantiene, aunque la confirmación definitiva del viaje dependerá de su evolución clínica y de las recomendaciones de los médicos después de la operación.

En una audiencia celebrada ayer en el Vaticano, el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, conversó con León XIV sobre los preparativos de su gira por Sudamérica. Tras el encuentro, aseguró que lo había visto “muy bien, de muy buen ánimo” y señaló que el Pontífice habló de los preparativos sin manifestar dudas sobre la visita.

Según el testimonio de Lozano, León XIV dio a entender que mantiene su intención de viajar a la Argentina, aunque no confirmó expresamente que la gira se realizará en las fechas previstas.

Mientras se aguarda una definición de la Santa Sede, los gobiernos nacional y provinciales continúan con la planificación de los encuentros multitudinarios. La prioridad es avanzar con la organización logística y los dispositivos de seguridad, a la espera de conocer las indicaciones médicas que determinarán si el Pontífice podrá afrontar una agenda que demandará importantes desplazamientos y una intensa actividad pública.

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