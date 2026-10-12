La Argentina mantiene los preparativos para la visita del papa León XIV, con operativos para multitudes

Los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina continúan con la planificación de tres grandes celebraciones religiosas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. La organización contempla operativos de seguridad, dispositivos de circulación y servicios para recibir a multitudes, en un contexto de incertidumbre por la intervención quirúrgica a la que deberá someterse el Pontífice por un nódulo pulmonar.