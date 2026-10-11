El Episcopado pidió rezar por la salud de León XIV: “Que el Señor le conceda fortaleza y paz”

En un breve comunicado, el presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y el secretario general de la organización, Raúl Pizarro, expresaron: “La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido. Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”.