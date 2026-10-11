El Gobierno y la Iglesia argentina expresaron su apoyo al papa León XIV y esperan novedades sobre su visita

El anuncio de la operación a la que deberá someterse el papa León XIV por un nódulo pulmonar generó preocupación en el Gobierno de Javier Milei y en la Iglesia argentina, que expresaron su respaldo al Pontífice y le desearon una pronta recuperación. A menos de un mes de la visita apostólica prevista para noviembre, tanto en la Casa Rosada como en ámbitos eclesiásticos evitaron anticipar posibles cambios en la agenda y aguardan novedades sobre su evolución médica.