El Gobierno y la Iglesia argentina expresaron su apoyo al papa León XIV y esperan novedades sobre su visita

Resumen para apurados
- El Gobierno y la Iglesia argentina expresaron hoy su apoyo al papa León XIV tras anunciarse su operación por un nódulo pulmonar, previa a su visita al país en noviembre.
- La noticia trascendió mientras avanzaban los preparativos de seguridad y logística para la gira que el Pontífice tiene prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
- Aunque la agenda sigue en pie con una previsión de siete millones de fieles, el desarrollo definitivo del viaje dependerá de la evolución médica del Santo Padre.
El anuncio de la operación a la que deberá someterse el papa León XIV por un nódulo pulmonar generó preocupación en el Gobierno de Javier Milei y en la Iglesia argentina, que expresaron su respaldo al Pontífice y le desearon una pronta recuperación. A menos de un mes de la visita apostólica prevista para noviembre, tanto en la Casa Rosada como en ámbitos eclesiásticos evitaron anticipar posibles cambios en la agenda y aguardan novedades sobre su evolución médica.
El Presidente publicó un mensaje en la red social X, en el que manifestó su afecto y sus deseos de una recuperación favorable. “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, expresó Milei, tras conocerse la noticia de la intervención quirúrgica.
La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira por América Latina que también contempla escalas en Uruguay y Perú.
En la Casa Rosada evitaron hacer especulaciones sobre el impacto que podría tener la operación en el viaje. Fuentes de distintos ministerios señalaron que, durante la jornada, no habían mantenido contactos con el Vaticano sobre el estado de salud del Papa y que algunos funcionarios se enteraron de la noticia a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
En paralelo, fuentes eclesiásticas y funcionarios vinculados con la organización de la visita transmitieron un mensaje de cautela: por el momento, “sigue todo en pie”, aunque advirtieron que será necesario esperar la evolución del Pontífice y las próximas comunicaciones de la Santa Sede.
El pedido de oración de la Conferencia Episcopal
La Conferencia Episcopal Argentina, presidida por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, convocó a los fieles a unirse en una oración especial por la salud de León XIV ante la intervención quirúrgica anunciada.
“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, expresaron los obispos en un comunicado firmado por Colombo y por el secretario general del organismo, el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.
En el mensaje, los integrantes del Episcopado también destacaron la serenidad con la que el Papa se refirió a su situación durante el Ángelus del domingo.
“La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él”, señalaron. Además, convocaron a acompañarlo con afecto y oración y a confiarlo especialmente al cuidado de la Virgen María.
En ámbitos eclesiásticos argentinos interpretaron que la decisión del propio León XIV de referirse públicamente a la intervención contribuyó a transmitir tranquilidad, aunque remarcaron que cualquier evaluación sobre el alcance de la situación dependerá de la información médica que se conozca en los próximos días.
Cómo sigue la organización de la visita papal
El anuncio de la operación coincidió con los preparativos para la llegada de una nueva delegación del Vaticano, que tenía previsto revisar los detalles finales del viaje, en particular los aspectos vinculados con la seguridad. La avanzada incluiría representantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana.
Durante los últimos meses se realizaron distintas reuniones para coordinar la visita, con la participación del nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, entre otros funcionarios y representantes eclesiásticos.
El operativo de seguridad se diseña en coordinación con las autoridades del Vaticano y los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
Según las estimaciones oficiales mencionadas durante la planificación, el Gobierno espera que alrededor de siete millones de personas participen en los tres encuentros masivos previstos durante la visita. Las actividades contempladas incluyen convocatorias en el Monumento de los Españoles, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba.
La magnitud de las concentraciones previstas exige una coordinación logística y de seguridad de gran escala. Sin embargo, hasta el momento no se anunciaron modificaciones en el cronograma por la intervención quirúrgica del Pontífice.
El Papa recibió al obispo de Orán
En los días previos al anuncio, León XIV también había mantenido una audiencia privada con el obispo de la diócesis de Orán, Salta, el franciscano Luis Scozzina.
Durante el encuentro, conversaron sobre la realidad de esa jurisdicción eclesiástica. Scozzina, en su carácter de presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, entregó al Pontífice una carta elaborada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que sintetiza la situación de las comunidades originarias en distintos puntos del país.