Salud mental: el bienestar emocional no depende solo de cada persona

La OMS advierte que la salud mental está influenciada por factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales. La pobreza, la violencia y la desigualdad pueden aumentar los riesgos, mientras que los vínculos positivos, el acceso a la educación, el trabajo digno y el apoyo de la comunidad contribuyen al bienestar. La prevención, por lo tanto, también requiere reducir el estigma, garantizar el acceso a la atención y dar lugar a la voz de quienes necesitan apoyo.