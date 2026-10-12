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Salud mental: el bienestar emocional no depende solo de cada persona

Una especialista recomienda consultar cuando la tristeza, la angustia o la ansiedad persisten y afectan la vida cotidiana. Señales a tener en cuenta.

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Hace 3 Hs

Cuando se habla de salud mental invita a poner en palabras un tema que atraviesa la vida cotidiana y que todavía encuentra obstáculos para ser atendido a tiempo. En Tucumán, la red pública de salud dispone de consultorios psicológicos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), guardias hospitalarias y líneas telefónicas para quienes necesitan orientación o atraviesan una situación de urgencia que ampliaron sus herramientas de atención, según confirmó la cartera sanitaria el pasado fin de semana.

Al respecto, la directora general de Salud Mental y Adicciones, Mónica González, recordó que el bienestar emocional forma parte de la salud integral y no depende únicamente de la atención médica. Las condiciones de vida, la educación, el trabajo, la protección social y los vínculos también inciden en la salud mental.

Cuándo consultar

El insomnio, la irritabilidad, el desgano, la tristeza persistente, la ansiedad y la angustia son algunas de las manifestaciones a las que conviene prestar atención, especialmente cuando se prolongan o interfieren en las actividades cotidianas.

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González recomendó buscar ayuda profesional cuando el malestar persiste. No es necesario esperar a que una situación se agrave para consultar: una evaluación permite comprender qué está ocurriendo y determinar qué tipo de atención puede resultar adecuada.

La especialista también destacó la importancia de sostener hábitos saludables, procurar un descanso reparador, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y fortalecer los vínculos familiares y sociales. A estas medidas se suma la recomendación de limitar el consumo de sustancias tóxicas y el uso excesivo de pantallas.

Escuchar y prevenir

El lema elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Día Mundial de la Salud Mental 2026 es “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real”. La consigna busca que quienes atravesaron problemas de salud mental no solo puedan contar sus experiencias, sino que también participen en las decisiones sobre las políticas y los servicios que los afectan.

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La distancia entre escuchar y dar participación efectiva todavía es considerable. Según el Atlas de Salud Mental 2024 de la OMS, solo el 45% de los países que respondieron la encuesta informó que mantenía una colaboración activa con personas con experiencia vivida y organizaciones de familiares o cuidadores para planificar, brindar o evaluar servicios de salud mental.

En la vida cotidiana, prestar atención a los cambios de comportamiento de un familiar, escuchar sin juzgar y acompañar a una persona que necesita ayuda pueden facilitar el acceso a una consulta. En niños y adolescentes, contar con espacios seguros para expresar lo que sienten también forma parte del cuidado.

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La OMS advierte que la salud mental está influenciada por factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales. La pobreza, la violencia y la desigualdad pueden aumentar los riesgos, mientras que los vínculos positivos, el acceso a la educación, el trabajo digno y el apoyo de la comunidad contribuyen al bienestar. La prevención, por lo tanto, también requiere reducir el estigma, garantizar el acceso a la atención y dar lugar a la voz de quienes necesitan apoyo.

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