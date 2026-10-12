EconomíaNoticias económicas

La economía argentina está pendiente de las elecciones en Brasil y en EEUU

El presidente Javier Milei apostó en Brasil por Flávio Bolsonaro y mantiene la alianza estratégica con Trump. Las tres figuras regionales se exponen al veredicto de las urnas

FLÁVIO BOLSONARO. Quiere arrebatarle el poder a Lula y aplicar el “estilo Milei”.
FLÁVIO BOLSONARO. Quiere arrebatarle el poder a Lula y aplicar el “estilo Milei”.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Estados Unidos de AméricaBrasilLuiz Inácio Lula da SilvaArgentinaJavier MileiFlavio Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral?

Cuánto hay que ganar por mes para ser de clase media en la Argentina: los ingresos que exige cada nivel social

Cuánto hay que ganar por mes para ser de clase media en la Argentina: los ingresos que exige cada nivel social

Lo más popular
21K LA GACETA: la emoción de la previa y las historias de quienes correrán hoy
1

21K LA GACETA: la emoción de la previa y las historias de quienes correrán hoy

Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ
2

Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ

La subida no es imposible: cómo puede San Martín sorprender a Atlanta en Villa Crespo
3

La subida no es imposible: cómo puede San Martín sorprender a Atlanta en Villa Crespo

Messi en libros
4

Messi en libros

Anne Carson, la flamante Nobel que no hay que dejar de leer
5

Anne Carson, la flamante Nobel que no hay que dejar de leer

Ranking notas premium
Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ
1

Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
2

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes
3

El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes

El Nobel de la Paz, Nüremberg y los derechos humanos
4

El Nobel de la Paz, Nüremberg y los derechos humanos

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
5

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Más Noticias
El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

21K LA GACETA: la emoción de la previa y las historias de quienes correrán hoy

21K LA GACETA: la emoción de la previa y las historias de quienes correrán hoy

Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ

Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ

Singapur corre de noche: historia, cultura y lifestyle alrededor de la Fórmula 1

Singapur corre de noche: historia, cultura y lifestyle alrededor de la Fórmula 1

La subida no es imposible: cómo puede San Martín sorprender a Atlanta en Villa Crespo

La subida no es imposible: cómo puede San Martín sorprender a Atlanta en Villa Crespo

Para mamá, una joya de hoy y para siempre

Para mamá, una joya de hoy y para siempre

Tres premios Cervantes, tres Princesas de Asturias y un Oscar en LA GACETA Literaria

Tres premios Cervantes, tres Princesas de Asturias y un Oscar en LA GACETA Literaria

Comentarios