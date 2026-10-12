EconomíaNoticias económicas La economía argentina está pendiente de las elecciones en Brasil y en EEUU El presidente Javier Milei apostó en Brasil por Flávio Bolsonaro y mantiene la alianza estratégica con Trump. Las tres figuras regionales se exponen al veredicto de las urnas Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL FLÁVIO BOLSONARO. Quiere arrebatarle el poder a Lula y aplicar el “estilo Milei”. Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Estados Unidos de AméricaBrasilLuiz Inácio Lula da SilvaArgentinaJavier MileiFlavio Bolsonaro Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿Qué priorizan los jóvenes en su carrera laboral? Cuánto hay que ganar por mes para ser de clase media en la Argentina: los ingresos que exige cada nivel social Lo más popular 21K LA GACETA: la emoción de la previa y las historias de quienes correrán hoy Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ La subida no es imposible: cómo puede San Martín sorprender a Atlanta en Villa Crespo Messi en libros Anne Carson, la flamante Nobel que no hay que dejar de leer Ranking notas premium Las comunas rurales, un bastión de 300.000 votos que la oposición busca arrebatarle al PJ El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes El Nobel de la Paz, Nüremberg y los derechos humanos Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán