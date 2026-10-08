Privatización AySA: la oferta quedó U$S110 millones por debajo de lo que esperaba el gobierno de Milei

Aun así, se trata de la operación más grande del programa de privatizaciones en términos de ingresos genuinos que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La venta del 70% de Metrogas, que YPF acordó con Edenor en U$S780 millones, involucra un monto mayor, pero ese dinero corresponde a YPF, accionista mayoritaria de la distribuidora. En el caso de AySA, el vendedor es directamente el Estado nacional.